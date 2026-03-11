Trump për Iranin: Nuk kemi përfunduar ende

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se Washingtoni i ka shkaktuar dëme shkatërruese ushtarake Iranit dhe ka paralajmëruar se operacionet amerikane mund të vazhdojnë, transmeton Anadolu.
“I kemi goditur më fort se pothuajse çdo vend tjetër në histori që është goditur dhe nuk kemi përfunduar ende”, u tha Trump gazetarëve.
I pyetur se cilat hapa shtesë ushtarakë mund të nevojiten që operacioni të përfundojë, presidenti sugjeroi se strategjia aktuale do të vazhdojë.
“Më shumë nga e njëjta dhe do të shohim si do të dalë e gjitha kjo. Ata e kanë humbur flotën e tyre detare. E kanë humbur forcën ajrore, liderët e tyre janë zhdukur. Ne mund të bëjmë edhe shumë më keq”, tha ai.
Trump gjithashtu pretendoi se forcat amerikane kanë dëmtuar rëndë aftësitë detare të Iranit, veçanërisht anijet që përdoren për vendosjen e minave detare.
“Ne shkatërruam pothuajse të gjitha anijet e tyre për mina në një natë, pothuajse e gjithë marina e tyre është zhdukur”, tha ai.
Sa i përket Ngushticës së Hormuzit, Trump tha se ajo do të jetë e “sigurt”.
Presidenti amerikan shtoi se mendon se kompanitë e naftës duhet ta përdorin Ngushticën e Hormuzit.