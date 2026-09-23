Trump përplaset verbalisht me gazetaren e CNN-it në OKB

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump qortoi të martën një gazetare të CNN-it për mbulimin e paraqitjes së tij në OKB në Nju Jork, pasi administrata e tij ndaloi rrjetin së bashku me dy media të tjera të njohura nga ambientet e Shtëpisë së Bardhë, transmeton Anadolu.
“Të gjithë lakmitarët, si ‘raportuesja’ e dorës së tretë, Kaitlan Collins, e lajmeve të rreme CNN, një person vërtet i pakënaqur, thanë se nuk do të më mbulonin mua”, shkroi Trump në platformën e tij “Truth Social”, duke pyetur se pse përfaqësuesit e mediave po “bërtisnin dhe ulërinin” në seksionin e shtypit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (AP-OKB).
Reagimi i ashpër online pasoi një shkëmbim të drejtpërdrejtë verbal më herët të martën në selinë e OKB-së, ku Collins pyeti Trumpin se kur do të përfundonte lufta në Iran. Trump u kundërpërgjigj menjëherë, duke i thënë gazetares: “Ti nuk duhet të jesh këtu duke më mbuluar mua. Ti the se nuk do të më mbuloje. Nuk duhet të më mbulosh mua”.
Collins kundërshtoi se OKB-ja kredencializoi në mënyrë të pavarur dhe i dha organizatës së saj akses për të mbuluar debatin e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të 81-të. Duke e trajtuar më tej mosmarrëveshjen në internet, Trump pohoi se organizatat e lajmeve mbajnë “varësi” ndaj presidencës së tij, duke shtuar se personeli i rrjetit ishte “i sëmurë, tradhtar dhe i çmendur”.
Konfrontimi vjen pas vendimit të administratës së Trumpit për të revokuar aksesin në shtyp dhe për të ndaluar gazetarët që përfaqësojnë CNN, Politico dhe MS NOW të marrin pjesë në konferencë dhe të punojnë brenda kompleksit të Shtëpisë së Bardhë.
Kompanitë e medias kanë kundërshtuar revokimet kredenciale në gjykatë, duke shkaktuar sfida të vazhdueshme ligjore mbi autoritetin ekzekutiv dhe liritë e shtypit në Washington.