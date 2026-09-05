Trump: Putin nuk synon të sulmojë territorin e NATO-s

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi të premten se nuk beson se presidenti rus Vladimir Putin synon të sulmojë territorin e NATO-s, duke shtuar se të dërguarit Jared Kushner dhe Steve Witkoff pritet të udhëtojnë në Moskë me një propozim që synon t’i japë fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, raporton Anadolu.
I pyetur për mundësinë e një sulmi rus ndaj territorit të NATO-s, Trump tha se e njeh mirë Putinin dhe nuk beson se lideri rus synon të ndërmarrë një sulm të tillë.
“Nuk mendoj se Putin do ta bëjë këtë. Unë flas me të. E njoh shumë mirë. Putin nuk synon të sulmojë territorin e NATO-s”, tha Trump.
Trump tha gjithashtu se Kushner dhe Witkoff do të udhëtojnë në Moskë jo me propozime të reja, por me një propozim që synon t’i japë fund luftës.
“Ata po marrin me vete një propozim për t’i dhënë fund luftës”, tha Trump, duke iu referuar dy negociatorëve.
Ai ia atribuoi një pjesë të vështirësive për arritjen e një marrëveshjeje marrëdhënies personale mes Putinit dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
“Është një problem personal në Rusi-Ukrainë. Keni presidentin Zelenskyy dhe presidentin Putin. Ata vërtet e urrejnë njëri-tjetrin”, tha Trump.
Trump tha se e ka dërguar Witkoffin dhe Kushnerin në Moskë për të përcaktuar nëse mund të arrihet përparim drejt përfundimit të konfliktit.
“Ata janë dy negociatorë të shkëlqyer. Kanë bërë një punë të shkëlqyer”, tha Trump, duke shtuar se “mund të ketë një shans të mirë” për arritjen e një marrëveshjeje.