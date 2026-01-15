Trump thotë se vrasjet në Iran “po ndalen”

Presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se është informuar se “ekzekutimet” e protestuesve antiqeveritarë në Iran po ndalen, raporton Anadolu.
“Jemi njoftuar dhe mjaft qartë, por do ta shohim se çfarë do të thotë e gjitha kjo. Por na është thënë se vrasjet në Iran po ndalen. Ato janë ndalur”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
“Nuk ka asnjë plan për ekzekutime. Më është thënë kjo nga burime të besueshme. Do ta shohim se çfarë do të ndodhë”, shtoi ai.
Trump ka premtuar vazhdimisht se do të mbështesë protestuesit në Iran, ku shtypja nga autoritetet thuhet se ka rezultuar në rritje të numrit të viktimave.
I pyetur nëse sulmet ushtarake ndaj Iranit janë “jashtë tryezës”, Trump u përgjigj: “Do të shohim dhe do të presim çfarë do të ndodhë. Por na është dhënë një deklaratë shumë e mirë, shumë e mirë nga njerëz që janë të informuar për atë që po ndodh”.
Sipas raportimeve të mediave lokale, SHBA-ja po tërheq një pjesë të personelit nga bazat e saj në Lindjen e Mesme, pas një paralajmërimi nga një zyrtar i lartë iranian se Teherani do të godasë instalimet amerikane nëse Washingtoni kryen sulme.
Zyrtarët iranianë kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për mbështetjen e asaj që ata e përshkruajnë si “trazira” dhe “terrorizëm” mes protestave të vazhdueshme.
Autoritetet iraniane nuk kanë publikuar shifra zyrtare për viktimat apo të ndaluarit. Agjencia e Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA), me seli në SHBA, vlerëson se të paktën 2.500 persona janë vrarë, përfshirë protestues dhe pjesëtarë të forcave të sigurisë, ndërsa mbi 1.100 të tjerë janë plagosur.