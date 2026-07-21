Trumpi vendos tarifë 50% mbi importet nga Kanadaja

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka nënshkruar një urdhër për vendosjen e një tarife prej 50% mbi një gamë të gjerë mallrash të importuara nga Kanadaja, si hakmarrje për atë që ai e quajti “trajtim të pabarabartë” të makinave, produkteve të qumështit dhe alkoolit amerikan, raporton “BBC”.
Tarifat hyjnë në fuqi më 19 gusht dhe shënojnë një përshkallëzim të madh të tensioneve tregtare mes dy fqinjëve të Amerikës së Veriut.
Shtëpia e Bardhë tha se tarifat ishin të nevojshme për t’i mbrojtur bizneset amerikane.
Mallrat e prekura variojnë nga produkte të përditshme të konsumit, si vera dhe shkopinjtë e hokejit, deri te mallra industriale si çimentoja komerciale. Megjithatë, disa eksporte kryesore do të përjashtohen, si energjia, potasi, mineralet kritike dhe peshku.
Tarifat e reja shtohen mbi barrierat tregtare që tashmë janë në fuqi mes dy vendeve.
SHBA-ja aktualisht mban tarifa që variojnë nga 15% deri në 50% për çelikun, aluminin dhe bakrin kanadez. Washingtoni gjithashtu vendos një tarifë prej 35% për drurin e butë kanadez, si dhe një taksë prej 25% për pjesët joamerikane të përdorura në automjete.
Trumpi kërcënon Kanadanë me tarifa të reja për shkak të tymit nga zjarret masive
Kanadaja, nga ana e saj, ka një kundërtarifë prej 25% për importe të përzgjedhura të çelikut, aluminit dhe automjeteve amerikane.
Tarifat e së hënës vijnë pas kërcënimit të presidentit amerikan Trump për vendosjen e tarifave për shkak të tymit nga zjarret pyjore në Kanada, i cili po përhapej në qytetet amerikane.