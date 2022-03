Tsipras kritikon qëndrimin e qeverisë greke për dialogun me Turqinë

Aleksis Tsipras, kreu i opozitës, Aleanca e Majtë Radikale SYRIZA dhe një nga ish-kryeministrat në Greqi, kritikoi politikën e jashtme të qeverisë dhe deklaroi se dera e dialogut me Turqinë duhet të mbahet e hapur.

Duke folur në parlamentin grek për situatën e fundit në Ukrainë, Tsipras tha: “Sipas mendimit tonë, paqëndrueshmëria dhe riklasifikimi i shkaktuar nga kriza e Ukrainës është një arsye shtesë që ne të kërkojmë në mënyrë aktive një dialog themelor me Turqinë për të ulur përshkallëzimin e tensioneve në Egje dhe Mesdheun Lindor”.

Ai tha se dera e dialogut me Turqinë duhet të lihet e hapur dhe shtoi: “Është gabim të këmbëngulësh në deklaratën tuaj iluzioniste për të ashtuquajturin izolim të Turqisë për të justifikuar zgjedhjen tuaj të një strategjie diplomacie joaktive. Është gabim që ju dhe mediat pro-qeveritare të bëni parashikime se Turqia do të përfitojë nga zhvillimet dhe do të nisë krizë me Greqinë.”

Kryeministri grek Qiriako Miçotaqis, nga ana tjetër, argumentoi se në përgjigje të kritikave të Tsipras, ai nuk ia mbylli derën dialogut me Turqinë dhe se ishte gjithmonë i hapur për dialog me Ankaranë. /trt