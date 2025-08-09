Turneu i shahut me Inteligjencë Artificiale, OpenAl mposht Grok

OpenAI, krijuesi i ChatGPT, ka mposhtur Grok të Elon Musk në finalen e një turneu për të kurorëzuar lojtarin më të mirë të shahut me Inteligjencë Artificiale (IA).
Historikisht, kompanitë e teknologjisë shpesh e kanë përdorur shahun për të vlerësuar progresin dhe aftësitë e një kompjuteri, me makinat moderne të shahut praktikisht të pamposhtura edhe kundër lojtarëve më të mirë njerëzorë.
Por ky konkurs nuk përfshinte kompjuterë të projektuar për shah – përkundrazi, u zhvillua midis programeve të Al të projektuara për përdorim të përditshëm.
Modeli o3 i OpenAI doli i pamposhtur në turne dhe mundi modelin Grok 4 të xAI në finale, duke i shtuar benzinë zjarrit të një rivaliteti të vazhdueshëm midis dy kompanive.
Musk dhe Sam Altman, të dy bashkëthemelues të OpenAI, pretendojnë se modelet e tyre më të fundit janë më të zgjuarat në botë.
Raportohet se modeli Gemini i Google zuri vendin e tretë në turne, pasi mundi një model tjetër të OpenAI, shkruan BBC.
Por këto Al, ndërsa janë të talentuara në shumë detyra të përditshme, ende po përmirësohen në shah – me Grok që bën një numër gabimesh gjatë lojës, duke përfshirë humbjen e mbretëreshës në mënyrë të përsëritur.
“Deri në gjysmëfinale, dukej sikur asgjë nuk do të ishte në gjendje ta ndalonte Grok 4 në rrugën e tij drejt fitores”, tha Pedro Pinhata, shkrimtar për Chess.com.
“Pavarësisht disa momenteve dobësie, Al e X dukej të ishte padyshim lojtari më i fortë i shahut… Por iluzioni ra në ditën e fundit të turneut.”
Ai tha se loja “e panjohshme” dhe “e gabuar” e Grok i mundësoi o3 të merrte një sërë “fitoresh bindëse”.
“Grok bëri kaq shumë gabime në këto lojëra, por OpenAI jo”, tha mjeshtri i madh i shahut Hikaru Nakamura gjatë transmetimit të tij të drejtpërdrejtë në finale.
Pse po luan shah Al?
Turneu i shahut me Al u zhvillua në platformën Kaggle, në pronësi të Google, e cila u lejon shkencëtarëve të të dhënave të vlerësojnë sistemet e tyre përmes garave.
Tetë modele të mëdha gjuhësore nga Anthropic, Google, OpenAI, xAI, si dhe zhvilluesit kinezë DeepSeek dhe Moonshot AI, u përballën me njëri-tjetrin gjatë turneut tre-ditor të Kaggle.
Zhvilluesit e Al përdorin teste të njohura si pika referimi për të shqyrtuar aftësitë e modeleve të tyre në fusha të tilla si arsyetimi ose kodimi.
Si lojëra komplekse strategjike të bazuara në rregulla, shahu dhe Go janë përdorur shpesh për të vlerësuar aftësinë e një modeli për të mësuar se si të arrijë më së miri një rezultat të caktuar – në këtë rast, duke i tejkaluar kundërshtarët për të fituar.