‘Turp’ për Ferrarin, Kia elektrike e lë mbrapa në garë

Të mbështesësh të dobëtit në një garë drag-u midis Kia EV6 GT të përmirësuar dhe Ferrari Purosangue të zjarrtë, rezulton të jetë një kombinim fitues.
Të dy automjetet mund të duken të ngjashme në shikim të parë, por njëri është elektrik, ndërsa tjetri përdor një motor monstruoz V12 me djegie të brendshme – dhe Ferrari kushton shumë herë më shumë.
Carwow i vuri përballë njëri-tjetrit në një garë drag-u dhe tregoi se këto ditë, më shumë para nuk do të thotë domosdoshmërisht më shumë performancë
Kia EV6 GT ka një sistem të përmirësuar me dy motorë që tani zhvillon 650 kuaj-fuqi. Kjo i lejon asaj të përshpejtojë nga 0 në 96 km/orë në 3.5 sekonda me përdorimin e kontrollit të nisjes.
Megjithatë, testet e pavarura kanë treguar se në kushte reale është ende disa të dhjeta më i shpejtë, gjë që shpjegon se si arrin ta mposhtë Purosangue të Ferrarit me 725 kuaj-fuqi, koha e deklaruar e përshpejtimit të të cilit në 100 kmh është 3.3 sekonda.
Gjatë të gjitha garave të paraqitura në video, Kia jo vetëm që nis më mirë se Ferrari, por gjithashtu rrit vazhdimisht avantazhin e saj gjatë rrjedhës së garës.
Ferrari pretendon se Purosangue ka një masë prej 2,033 kg, por sipas matjeve të Car and Driver, pesha reale është më afër 2,200 kg.
Kjo është pothuajse identike me masën e modelit elektrik korean, i cili sipas të dhënave zyrtare peshon 2,215 kg.
Pra, EV6 GT ka një raport fuqi-peshë më pak të favorshëm, por edhe rreth 50 Nm më shumë çift rrotullues se Ferrari.
Megjithatë, ai e lë lehtësisht Purosangue pas — garë pas gare. E vetmja herë që Ferrari del fitues është kur prezantuesi Matt Watson e vendos makinën në një modalitet drejtimi që simulon dhënien e fuqisë së një motori me djegie të brendshme, duke përfshirë ndërrime të rreme të marsheve.
Kjo ndodhi vetëm në një garë dhe nuk është një pamje realiste e aftësive të plota të Kia EV6 GT.
Ferrari Purosangue kushton mbi 395,000 dollarë pa asnjë shtesë, ndërsa Kia EV6 GT fillon nga 65,275 dollarë.
Kjo do të thotë që Ferrari është pothuajse gjashtë herë më i shtrenjtë, dhe ndërsa ofron një dizajn të veçantë, brendësi luksoze dhe aksesorë ekskluzivë, është e vështirë të justifikohet një ndryshim i tillë – megjithëse blerësit e Ferrarit janë të vetëdijshëm se po paguajnë për vetë markën dhe imazhin e saj.
Fakti që një Kia mund ta lërë Ferrarin pas në një garë dragstick thotë shumë për makinat e sotme me performancë të lartë, dhe sa shumë ka ndryshuar gjithçka në dhjetë vitet e fundit. /Telegrafi/