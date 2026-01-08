Turqia dhe Arabia Saudite mbajnë takimin e parë të bashkëpunimit detar

Turqia dhe Arabia Saudite mbajtën takimin e parë të bashkëpunimit dhe koordinimit të Forcave Detare, transmeton Anadolu.
Takimi u mbajt në Shtabin e Komandës së Forcave Detare në kryeqytetin Ankara me pjesëmarrjen e delegacioneve nga të dyja palët.
Në një postim të shpërndarë në median sociale turke NSosyal, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare Turke tha se si pjesë e takimit, një vizitë mirësjelljeje iu bë kontraadmiralit Ilkay Cek, kreu i Departamentit të Planifikimit dhe Menaxhimit të Burimeve të Forcave Detare.