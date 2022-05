Turqia dhe Kazakistani marrëveshje për prodhimin e dronëve

Memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar midis Industrive të Hapësirës Ajrore Turke (TUSAS) dhe Kazakistanit në pronësi shtetërore, parashikon prodhimin e përbashkët dronëve me lartësi mesatare, me qëndrueshmëri të gjatë, nga ekspertë turq dhe kazakë.

Kjo e bën shtetin e pasur me energji të Azisë Qendrore, të parin që prodhon këta drone sulmues dhe zbulues jashtë Turqisë. Përveç prodhimit të përbashkët, palët planifikojnë të montojnë mjete ajrore pa pilot dhe t’i dorëzojnë teknologjitë e prodhimit në Kazakistan, sipas deklaratës së TUSAS .

Vitin e kaluar, Turqia i shiti Kazakistanit tre drone Anka (të cilët janë më pak të njohur se sesa Bayraktar TB2 të përdorura në Ukrainë) në Kazakistan pas një marrëveshjeje për mbrojtjen në maj. Tre drone të tjerë Anka thuhet se iu shitën Tunizisë në një marrëveshje prej 80 milionë dollarësh.

“Kjo marrëveshje me Kazakistanin është një fitim i rëndësishëm për Turqinë përballë Kinës dhe Rusisë, të cilat të dyja konkurrojnë për ndikim politik dhe dominim ekonomik në Kazakistan dhe kanë dronët e tyre,”

Eksi pohon se dronët Anka kishin qenë prej kohësh pjesë e agjendës së industrisë së mbrojtjes midis Ankarasë dhe Astanës. “Ata zunë syrin e ushtrisë kazake në Panairin e Mbrojtjes të Kazakistanit, Kadex, gati një dekadë më parë. Ky është një vend i madh, por pak i populluar, dhe dëshiron të jetë në gjendje të kontrollojë hapësirën e tij ajrore. Këta dronë – të cilët fluturojnë në lartësi mesatare, mbulojnë një zonë të madhe dhe mund të qëndrojnë gjatë në ajër – janë të përshtatshme për nevojat e kazakëve të zbulimit dhe mbikëqyrjes, “tha ai.

Njoftimi i prodhimit të përbashkët vjen pas memorandumit të “partneritetit të zgjeruar strategjik” të së martës midis presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan dhe Tokajev më 10 maj. Të dy presidentët mbikëqyrën gjithashtu nënshkrimin e 15 marrëveshjeve në fusha shumë divergjente si bashkëpunimi midis agjencive të komunikimit dhe shkëmbimi i inteligjencës ushtarake.

“Kjo vizitë e parë shtetërore nga Tokayev që kur ai mori detyrën është një vizitë që forcon besimin midis dy vendeve,” tha profesori dhe drejtori i Institutit të Politikës së Jashtme me qendër në Ankara, Huseyin Bagci për Al-Monitor. “Tokayev sinjalizon se lidhjet dypalëshe me Turqinë do të mbeten prioritet për të, siç ka qenë me Nursultan Nazarbayev, mentorin e tij”.

Bagci pohon se Ankaraja po i jep gjithashtu një mesazh të ngjashëm Astanës. “Marrëdhëniet e Ankarasë me Uzbekistanin (fqinjën dhe rivalin e Kazakistanit për udhëheqjen rajonale) kanë fituar një vrull të ri, veçanërisht me vizitën e Erdoganit në Tashkent muajin e kaluar, kur palët shpallën partneritetin e tyre gjithëpërfshirës strategjik,” tha ai. “Vizita e Tokajevit i dha mundësinë Turqisë për të rindezur partneritetin e saj strategjik me Astanën dhe për të riafirmuar rolin kyç të Kazakistanit në Organizatën e Shteteve Turke”.

Vizita me rastin e 30 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve dypalëshe ishte e mbushur me komplimente të ndërsjella dhe bukuri diplomatike. “Ne e kemi ngritur bashkëpunimin tonë në nivelin e partneritetit të zgjeruar strategjik me memorandumin e përbashkët që sapo kemi nënshkruar. Turqia dhe Kazakistani, të cilat marrin forcë nga historia, gjuha, feja dhe kultura e tyre e përbashkët, janë dy vende vëllazërore me marrëdhënie të gjata”, tha Erdogan. Nga ana tjetër, Tokayev, një diplomat karriere, iu referua Turqisë si një partner strategjik shumë i rëndësishëm për Kazakistanin dhe Erdoganit si “një burrë shteti i mençur dhe i respektuar me vizion”.

Duke marrë një pushim nga bisedimet zyrtare, të dy liderët luajtën një ndeshje pingpong në një lëvizje që synohej si një ofendim sharmi ndaj Tokayevit, një lojtar i kompletuar që mbajti kryesimin e Federatës Kazake të pingpongut për 13 vjet. /panorama