“Turqia jep shërbimin e nevojshëm shëndetësor për refugjatët, njësoj si për shtetasit e saj”

Presidenti Recep Tayyip Erdogan duke deklaruar se investimet që do të bëhen në fushën e shëndetit të emigrantëve do të jenë fuqia mbështetëse e shoqërive elastike, gjithëpërfshirëse, harmonike dhe barazisë, Erdogan tha: “Është e pamundur të arrihen qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbulimi universal shëndetësor në një botë ku shëndeti i refugjatëve shpërfillet.”

Në mesazhin e tij video drejtuar Takimit të Nivelit të Lartë të Emigracionit dhe Shëndetësisë në Rajonin Evropian, i cili u mbajt në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe Ministrinë e Shëndetësisë, Erdogan tërhoqi vëmendjen për seriozitetin e dëmit të shkaktuar nga epidemia e llojit të ri të koronavirusit (Covid-19), veçanërisht në pjesët e brishta të shoqërisë.

“Padyshim, më kryesorët në mesin e tyre janë refugjatët dhe emigrantët e parregullt që kanë qenë të detyruar të largohen nga vendet e tyre. Refugjatët, të cilët tashmë po përpiqen të mbijetojnë në kushte të vështira në vendet ku kanë emigruar, janë shtyrë më tej në plan të dytë, të margjinalizuar dhe madje të diskriminuar për shkak të epidemisë. E drejta e refugjatëve për qasje bë shërbimet bazë shëndetësore, të cilat janë jashtëzakonisht e kufizuar në shumë vende, fatkeqësisht janë ngushtuar edhe më shumë në këtë proces”, tha Erdogan.

Presidenti Erdogan theksoi se Turqia nuk heziton të ndajë të gjitha mundësitë që ka me ata që kanë nevojë, ndërkohë që u ofron qytetarëve të saj kujdes shëndetësor të klasit të parë në këtë kohë kritike kur njerëzimi dhe vlerat njerëzore po vihen në një provë të madhe.

Duke deklaruar se ata ofruan pajisje mjekësore dhe mbështetje materiale kritike për 160 vende dhe 12 organizata ndërkombëtare që bënë një kërkesë nga Turqia gjatë ditëve më të dhimbshme të epidemisë, Erdogan vazhdoi si më poshtë: “Ne siguruam qasje në shërbimet shëndetësore për të gjithë pa përjashtim. Ne e kemi zbatuar me ndjeshmëri parimin ‘askush të mos mbetet prapa’, të shpallur nga Kombet e Bashkuara që në ditën e parë.”

Deri më sot, ne kemi ofruar 96.7 milionë shërbime ambulatore dhe 3.1 milionë shërbime trajtimi në spital për vëllezërit dhe motrat tona sirianë në institucionet tona të kujdesit shëndetësor. Kemi kryer 2.6 milionë operacione në spitalet tona. Në përputhje me kalendarin tonë kombëtar të vaksinimit, ne kemi administruar gjithsej 8.7 milionë doza vaksinash për refugjatët.

Për të rritur qasjen në shërbimet shëndetësore bazë dhe parandaluese me kapërcimin e barrierave gjuhësore dhe kulturore, ne kemi aktivizuar 185 qendra shëndetësore të emigrantëve në 29 provinca me mbështetjen e organizatave përkatëse ndërkombëtare. Ne i zgjatëm dorën tonë të ndihmës 5 milionë sirianëve të shtypur që po jetojnë në kushte shumë të vështira pak përtej kufirit tonë”.

Duke rikujtuar se po dhurojnë vaksina, duke filluar nga rajonet e goditura më së shumti nga epidemia, Presidenti Erdogan tha: “Ne, hap pas hapi, po u dorëzojmë vëllezërve tanë afrikanë 15 milionë dozat e vaksinës, të cilat ua premtuam në Samitin e 3-të të Partneritetit Turqi-Afrikë. Ne po mundohemi të plotësojmë kërkesat për vaksinën tonë vendase, TURKOVAC, brenda mundësive të mundshme në këtë proces.”

Erdogan tha se ata panë që epidemia zbuloi edhe një herë padrejtësitë dhe shtrembërimet në sistemin global, dhe shtoi: “Investimet që do të bëhen në fushën e shëndetit të emigrantëve do të jenë fuqia mbështetëse e shoqërive elastike, gjithëpërfshirëse, harmonike dhe e ekuilibruar. Në një botë ku shëndeti i refugjatëve shpërfillet, është e pamundur të arrihen objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbulimi shëndetësor universal. Më duket e vlefshme puna e planit të ri të veprimit, që po tentohet të krijohet në fushën e emigracionit dhe shëndetësisë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Rajonin Evropian. Shpresoj që takimi juaj, i cili u mbajt në një klimë ku 85 milionë refugjatëve aktualë iu shtuan edhe 3 milionë njerëz në vetëm 3 javë, do të hapë rrugën për ide të reja dhe teknika të reja zgjidhjeje”. /trt