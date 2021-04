Turqia po përgatitet për bllokimin e saj të parë të plotë

Rrugët e mbushura me njerëz, qendrat tregtare plot dhe trafiku i dendur. Kjo ishtë situata në Turqi ndërsa vendi pritet që të hyjë në bllokimin e saj të parë të plotë, për të frenuar një rritje të infeksioneve dhe vdekjeve nga Covid-19.

Vitin e kaluar Turqia u pa si një histori suksesi për veprimet e saj të hershme kundër Covid, madje u vlerësua nga OBSH. Një vit më pas, është ndër vendet më të prekura nga Covid, me shkallën më të lartë të infeksionit në Europë. Sipas kritikëve, qeveria hoqi kufizimet shumë herët dhe procesi i vaksinimit nuk ka qenë mjaft i shpejtë. Më shumë se 22 milion njerëz janë vaksinuar deri më nga 82 milion banorë. Turqia kryesisht po përdor vaksinën kineze Sinovac, si sasi të vogla Pfizer-Biontech.

Cilat janë masat e reja?

Njerëzit do të duhet të qëndrojnë në shtëpi përveç daljeve thelbësore për pazar ose trajtim urgjent mjekësor.

Të gjitha udhëtimet midis qyteteve do të kërkojnë miratimin zyrtar.

Shkollat ​​do të mbyllin dhe do të vendosen kufij të rreptë të kapacitetit për përdoruesit e transportit publik.

Shitjet e alkoolit po kufizohen.

Disa biznese do të përjashtohen nga kufizimet e reja. /abcnews