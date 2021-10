Tyson Fury – Deontay Wilder: Sa shumë do të fitojnë dy boksierët e peshave të rënda

Yjet e peshave të rënda Tyson Fury dhe Deontay Wilder do të përballen me njëri -tjetrin për herë të tretë në orët e para të mëngjesit të së dielës, në atë që do të jetë ngjarja e dytë e madhe e boksit në vetëm shtatë ditë pas Anthony Joshuas kundër Oleksandr Usyk që u zhvillua në Londër.

Përplasja trilogjike për titullin e peshave të rënda WBC do të mbahet në T-Mobile Arena në Las Vegas dhe kushdo që del fitues në Sin City do të hyjë në ring kundër Usyk në një super luftë bashkimi që do të ndodhte në vitin 2022.

Lufta Fury vs Wilder 3 fillimisht ishte planifikuar të zhvillohej më 24 korrik, por pasi Fury rezultoi pozitiv për COVID-19, meçi u shty për në tetor.

Një përballje tjetër mes këtyre dy pretendentëve nuk pritej, pasi lufta që shumica e tifozëve të boksit donin të shihnin ishte Fury kundër Joshuas në një përplasje gjithë-britanike për kampionin e padiskutueshëm të botës në pesha të rënda, por Wilder përmes gjykatës sportive aktivizoi klauzolën për trilogjinë.

Gypsy King doli në fitimtar nga përballja e tyre e dytë në shkurt të vitit 2020 duke ndaluar bombarduesin e bronztë në raundin e shtatë pas një barazimi në ndeshjen e tyre të parë në dhjetor të vitit 2018.

Sa do të fitojnë në luftën e tyre të tretë?

Raportohet se fitimet e luftës do të ndahen 60-40 në favor të Furyt, i cili hyn në ring si favorit me një rekord të pamposhtur në 31 luftimet e tij profesionale. Boksieri britanik është i garantuar me 30 milionë dollarë (22 milionë funte, 26 milionë euro) dhe 60% të të ardhurave të paguara për shikime.

Ndërkohë, Wilder, humbja e vetme e të cilit në karrierën e tij profesionale ishte kundër Furyt, i ka të garantuara 20 milionë dollarë (15 milionë funte, 17 milionë euro) dhe 40% të parave që vijnë nga shikimet.

Me promovuesit që thuhet se presin të fitojnë 100 milion dollarë (73.5 milionë, 86 milionë euro) nga shitjet e PPV (pay-per-view), të dy boksierët do të largohen me çantat plotë para.

Sa fituan në luftimet e tyre të mëparshme?

Herën e parë që ata luftuan në vitin 2018, boksierëve thuhet se iu garantuan katër milionë dollarë (Wilder) dhe tre milionë dollarë (Tyson).

Në luftën e tyre të dytë në vitin 2020, të dy luftëtarëve iu garantuan një çantë prej pesë milionë dollarë plus një përqindje e fitimeve të paguara për shikim.

Të dy boksierët u kthyen në shtëpi me një shumë prej rreth 25 milionë dollarë pasi u shtuan aty edhe PPV.