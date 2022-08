U nis i 14-ti, Verstappen triumfon në Belgjikë

Redbull dhe Max Verstappen kanë dominuar në Çmimin e Madh të Belgjikës, duke mbyllur fundjavën me pikë maksimale dhe duke i garantuar praktikisht titullin kampion.

Verstappen u nis nga pozicioni i 14-të, për shkak të penalizimeve për ndërrim të motorit. Por sërish holandezi arriti të përmbysë gjithçka në harkun e 18 xhirove dhe më pas garoi vetëm për të mbajtur kryesimin.

Për Ferrarin, një tjetër zhgënjim. Sainz e mbylli garën i treti, pasi e nisi si kryesues. Ndërsa Charles Leclerc u pozicionua i pesti, duke fituar 10 pozicione nga nisja; por duke humbur pikë të çmuara në kampionat. Piloti nga Monako e sheh tani veten 94 pikë pas Verstappen.

Menjëherë poshtë podiumit u rendit britaniku George Russell i Mercedes. Ndërsa shoku i ekipit Hamilton u detyrua të tërhiqej që në fillim të garës, pas një përplasjeje me Alonso, që e bëri makinën e tij të fluturojë në ajër.

Fundjavë jo e mirë edhe për Meklaren, që nuk arriti të sigurojë asnjë pikë.

Gara e ardhshme do të jetë fundjavën tjetër në Holandë, cirkuitin e shtëpisë për kampionin në fuqi të Redbull. /a2

The perfect start after the summer break

👏 @Max33Verstappen #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/toqcgc8yla

— Formula 1 (@F1) August 28, 2022