UEFA aprovon reformat e reja në Ligën e Kampionëve

UEFA ka aprovuar reformat e reja në kuadër të zgjerimit të Ligës së Kampionëve.

Shtëpia evropiane e futbollit, ka konfirmuar se në Komitetin Ekzekutiv i UEFA-së janë aprovuar reformat e reja, shkruan lajmi.net.

Ndryshimi do të jetë që nga 32 klube, do të marrin pjesë 36. Ndërsa klubet elitare që nuk arrijnë të kualifikohen, nuk do të jenë pjesë e saj.

Në vend të grupeve, formati i ri do të jetë në formë të Ligës. Tetë më të mirët arrijnë në fazën eliminuese dhe skuadrat e reja hyjnë në garë përmes Play Off-it.

Çdo klubi do ti garantohet se do të zhvillojë 10 ndeshje dhe do të rriten të hyrat e klubeve.