UEFA mund të paditet për përdorimin e formatit të ri të Ligës së Kampionëve

UEFA përballet me një betejë ligjore pasi prezantoi formatin e ri të ‘fazës së ligës’ në Ligën e Kampionëve të rinovuar.

Sot (e enjte), 29 gusht, 36 skuadrat më të mira në Evropë do të zbulojnë se me kë do të përballen në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve 2024/25.

Për herë të parë që nga viti 1991, gara nuk do të fillojë me fazën e grupeve. Në vend të kësaj, të 36 skuadrat – nga 32 – do të përballen me tetë kundërshtarë të ndryshëm, katër ndeshje në shtëpi dhe katër jashtë.

I njëjti sistem do të përdoret në Ligën e Evropës dhe Ligën e Konferencave, megjithëse skuadrat në këtë të fundit do të përballen me gjashtë kundërshtarë në vend të tetë.

Për shkak të kompleksitetit të formatit, kundërshtarët e çdo skuadre do të vendosen me kompjuter, në vend që të përdorin një short tradicional.

Ekipet do të renditen në një tabelë të madhe me 36 ekipe, ku tetë skuadrat e para do të kualifikohen automatikisht në raundin e 16-të.

Skuadrat që do të përfundojnë nga vendi 9-24 do të konkurrojnë në një fazë play-off me dy ndeshje për të siguruar rrugën e tyre për në 16-she, ndërsa skuadrat që përfundojnë në vendin e 25-të ose më poshtë do të eliminohen.

Sistemi i ri quhet shpesh “modeli zviceran” për shkak të ngjashmërisë së tij me një format të përdorur në turne të mëdha shahu, por nuk është saktësisht i njëjtë me atë që do të shihte një shortim të ndeshjeve pas çdo raundi lojërash.

Tani, konsulenti sportiv kilian, Leandro Shara ka kërcënuar se do të padisë UEFA-n për “përdorimin e paautorizuar dhe të padrejtë” të formatit të fazës së ligës, të cilin ai pretendon se e ka shpikur.

Shara thotë se ai ka mbrojtur të drejtat e autorit për sistemin hibrid në Kili në vitin 2006 dhe ka argumentuar se ai duhet të quhet “Sistemi Leandro Shara”.

Ai pretendon se “e prezantoi formatin në UEFA mbi dy herë që nga viti 2013” dhe e prezantoi idenë në disa konferenca sportive. Ai thotë se ka punuar me autoritetet e futbollit në Kili dhe Peru në garat që kanë përdorur formatin.

Shara i ka dërguar një njoftim pushimi dhe heqjeje presidentit të UEFA-s, Aleksander Ceferin, sekretarit të përgjithshëm Theodore Theodoridis dhe gjashtë anëtarëve të tjerë të lartë të stafit.

Sipas The Athletic, Shara kërkon që UEFA të “tregojë në short dhe të gjitha publikimet e ardhshme” se është formati i tij, e fton atë dhe tre kolegë nga kompania e tij MatchVision të marrin pjesë në short dhe e lë të flasë për mediat.

Ai gjithashtu dëshiron që UEFA t’u thotë federatave të saj anëtare dhe partnerëve tregtarë se ata duhet të respektojnë pronësinë e formatit nga MatchVision.

Shara ka kërkuar që UEFA të hyjë në një marrëveshje komerciale me MatchVision për përdorimin e formatit përpara fillimit të fazave të ligës në shtator.

Ai i dha afat UEFA-s deri të mërkurën, më 28 gusht, për të përmbushur kërkesat e tij.

Kiliani paralajmëroi se nëse kërkesat nuk plotësohen, atëherë “mund të fillohet një padi kundër UEFA-s dhe garat mund të rrezikohen”.