Uji i detit ka veti të shumta, ja si ndikon në shëndetin tonë

Që nga kohërat e lashta, njerëzit e kanë ditur se deti ka një efekt pozitiv në shëndet. Shkencëtarët kanë dhënë katër arsye pse duhet të hidheni në det sa më shpejt të jetë e mundur gjatë pushimeve.

Shkencëtari grek Hipokrati, betimin e të cilit mjekët ende e bëjnë kur pranojnë profesionin e tyre, trajtoi shumë nga pacientët e tij duke i larë në ujë të pasur me minerale. Shkenca moderne tashmë i ka konfirmuar gjetjet e tij.

Janë katër arsye shëndetësore pse duhet të shkoni menjëherë në plazh dhe të hidheni në det:

Mund ta forcojë sistemin imunitar

Uji i detit është plot me vitamina, kripëra, aminoacide dhe mikroorganizma, që veprojnë si antibiotikë natyralë dhe ndihmojnë trupin tuaj t’i luftojë bakteret e dëmshme.

Duke thithur ajrin e detit, ju do të futni në trup jone të ngarkuara negativisht, të cilët janë gjithashtu të rëndësishëm për mbrojtjen e trupit. Gjithashtu, duke notuar do të zgjeroni poret në lëkurë, gjë që do të përshpejtojë eliminimin e toksinave.

Mund ta përmirësojë qarkullimin

Noti kontribuon shumë në cilësinë e qarkullimit të gjakut dhe uji i ngrohtë i detit mund t’i kompensojë në mënyrë efektive mineralet e humbura për shkak të stresit, ushqimit të dobët dhe ndotjes së jashtme.

E baraspeshon organizmin

Gjatë notit në det, trupi juaj fillon një sistem vetëshërues, duke reduktuar simptomat e sëmundjeve, si astma, artriti, bronkiti dhe inflamacioni.

Uji i pasur me magnez relakson muskujt dhe ndikon pozitivisht në cilësinë e gjumit, gjë që kontribuon në stabilitetin mendor dhe disponim të mirë.

Mund të ketë efekt pozitiv në lëkurë

Magnezi i përmendur tashmë në ujin e detit ndihmon në hidratimin dhe pamjen e jashtme të lëkurës. Është efektiv edhe në reduktimin e skuqjeve dhe zonave të vrazhda të lëkurës, si dhe rekomandohet që personat që vuajnë nga probleme dermatologjike të kalojnë sa më shumë kohë në det.