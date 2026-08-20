Ukraina: 12 të vrarë dhe 33 të plagosur në sulmin rus në Kiev gjatë natës

Të paktën 12 persona u vranë dhe 33 të tjerë u plagosën në Kiev nga një sulm rus gjatë natës, tha të enjten kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Klitschko tha se ekipet e shpëtimit dhe emergjencave po vazhdonin të pastronin pasojat e sulmit në rrethet Solomyanskyi, Sviatoshynskyi dhe Darnytskyi të kryeqytetit ukrainas.
“Deri më tani, dihet se 12 persona janë vrarë në Kiev”, tha ai.
Kryetari i bashkisë njoftoi se 21 gushti do të jetë ditë zie për viktimat. Flamujt në ndërtesat komunale do të ulen në gjysmështizë të premten, ndërsa aktivitetet argëtuese do të ndalohen në gjithë qytetin, tha ai.
Ndërkaq, në një deklaratë, Ministria ruse e Mbrojtjes tha se forcat e saj të armatosura kryen një sulm masiv me armë me precizion të lartë, duke shënjestruar ndërmarrje të industrisë së mbrojtjes, një qendër transporti dhe logjistike dhe depo në Kiev dhe rajonin e Kievit.
Sipas ministrisë, objektivat në Kiev përfshinin objektin industrial Fire Point, ku prodhoheshin komponentë për dronë sulmues me rreze të gjatë dhe të mesme veprimi, si dhe montoheshin dhe ruheshin komponentë të përdorur në raketat lundruese Flamingo.
Ministria tha se objektiva të tjera ishin një kompleks deposh dhe prodhimi i operuar nga Ukrspetssystems, një objekt montimi i industrisë së avionëve dhe ndërmarrja Antonov, ku prodhohen dronët me rreze të gjatë An-196 Lyutyi.
Ministria raportoi gjithashtu sulme ndaj një depoje municionesh në Kiev dhe disa objekteve në rajonin e Kievit, përfshirë qendrën e transportit dhe logjistikës Martusivka, një depo karburantesh dhe lubrifikantësh në Brovary dhe depo me pajisje ushtarake në portet Chornomorsk dhe Pivdennyi.
Rusia dhe Ukraina kanë vazhduar shkëmbimin e sulmeve të mëdha me rreze të gjatë veprimi, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit. Sulmi i fundit vjen në një periudhë përshkallëzimi të kohëve të fundit të sulmeve nga të dyja palët, me viktima civile të raportuara si në Rusi, ashtu edhe në Ukrainë.