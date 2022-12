Ukraina: Fuqia jonë është e mjaftueshme për të fituar kundër armikut

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës, Valerii Zaluzhnyi tha se kanë fuqinë e mjaftueshme për të fituar luftën që vazhdon kundër Rusisë, transmeton Anadolu Agency (AA).

Zaluzhnyi përmes një video-mesazhi që ndau në orët e natës iu drejtua popullit dhe i uroi Krishtlindjet.

Duke tërhequr vëmendjen se lufta në vendin e tij vazhdon, Zaluzhnyi theksoi se populli po përjeton ditë të vështira për shkak të luftës. “Këto Krishtlindje kanë shijen e lotit dhe ngjyrën e gjakut”, tha ai.

Ai potencoi se Rusia i ka shpallur luftë vendit të tij. “Nuk e zgjodhëm ne luftën. Por, pranuam të luftojmë. Dhe Zoti është në anën tonë. Ne kemi fuqinë e mjaftueshme për të fituar kundër armikut. Një popull lind brenda luftës”, shtoi Zaluzhnyi.

Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим!#ValeriiZaluzhnyi pic.twitter.com/on9LktOVFf

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) December 30, 2022