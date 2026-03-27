Ukraina godet rafinerinë e dytë më të madhe të naftës në Rusi

Ukraina ka shënjestruar rafinerinë e naftës ”Kirishi” pranë Shën Petërburgut, duke përdorur dronë luftarakë, si pjesë e një serie sulmesh në infrastrukturën e naftës së detit Baltik, thanë sot autoritetet.
Guvernatori rajonal, Aleksander Drozdenko shkroi në Telegram se kishte pasur dëme në një zonë industriale ”Kirishi”.
”Njëzet e një objekte ajrore armike u rrëzuan mbi zonë”, tha ai.
Telegram raportoi, duke cituar banorët vendas, se kishte zjarre në rafineri.
Sipas burimeve të industrisë, ”Kirishi” është rafineria e dytë më e madhe në Rusi dhe mund të përpunojë 20 milionë tonë naftë në vit