Ukraina heq dorë nga NATO-ja

Ukraina ka hequr dorë nga ambicia e saj për t’u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s, në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë si një kompromis për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, ka thënë presidenti Volodymyr Zelensky përpara bisedimeve me të dërguarit e SHBA-së në Berlin.
Ky veprim shënon një ndryshim të madh për Ukrainën, e cila ka luftuar për t’u bashkuar me NATO-n si një mbrojtje kundër sulmeve ruse dhe e ka një aspiratë të tillë të përfshirë në kushtetutën e saj.
Vendimi gjithashtu përmbush një nga qëllimet e luftës së Rusisë, megjithëse Kievi zyrtar deri më tani ka qëndruar i vendosur kundër dhënies së territorit Moskës, që është një kërkesë tjetër kryesore.
Zelensky ka thënë të dielën se garancitë e sigurisë nga SHBA-ja, evropianët dhe partnerët e tjerë në vend të anëtarësimit në NATO, janë një kompromis nga ana e Ukrainës.
“Që nga fillimi, dëshira e Ukrainës ishte të bashkohej me NATO-n, këto janë garanci të vërteta sigurie. Disa partnerë nga SHBA-ja dhe Evropa nuk e mbështetën këtë drejtim”, ka thënë ai në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve në një bisedë në WhatsApp.
“Kështu, sot, garancitë dypalëshe të sigurisë midis Ukrainës dhe SHBA-së, garancitë e ngjashme me Nenin 5 për ne nga SHBA-ja dhe garancitë e sigurisë nga kolegët evropianë, si dhe nga vendet e tjera si Kanadaja, Japonia, janë një mundësi për të parandaluar një pushtim tjetër rus”, ka shtuar Zelensky.
“Dhe ky është tashmë një kompromis nga ana jonë”, ka deklaruar ai, duke shtuar se garancitë e sigurisë duhet të jenë ligjërisht të detyrueshme.
Zelensky më parë kishte bërë thirrje për një paqe “dinjitoze” dhe garanci se Rusia nuk do ta sulmonte përsëri Ukrainën, ndërsa përgatitet të takohet me të dërguarit e SHBA-së dhe aleatët evropianë në Berlin për t’i dhënë fund konfliktit më vdekjeprurës të Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore.
Nën presionin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për të nënshkruar një marrëveshje paqeje që fillimisht mbështeste kërkesat e Moskës, Zelensky ka akuzuar Rusinë se e zvarriti luftën përmes bombardimeve vdekjeprurëse të qyteteve dhe furnizimeve me energji dhe ujë të Ukrainës.
Edhe pse përbërja e saktë e takimeve të dielën dhe të hënën nuk është bërë publike, një zyrtar amerikan ka thënë se i dërguari i Trumpit, Steve Witkoff, dhe dhëndri i tij, Jared Kushner, po udhëtonin për në Gjermani për bisedime që përfshinin ukrainas dhe evropianë.
Zgjedhja për të dërguar Witkoff, i cili ka udhëhequr negociatat me Ukrainën dhe Rusinë mbi një propozim paqeje të SHBA-së, dukej të ishte një sinjal se Uashingtoni zyrtar ka parë një shans për përparim gati katër vjet pas pushtimit të Rusisë në vitin 2022.
Zelensky ka thënë se një armëpushim përgjatë vijave aktuale të frontit do të ishte një opsion i drejtë.
Rusia i ka kërkuar Kievit të tërheqë trupat e tij nga pjesë të rajoneve lindore të Donetskut dhe Luhanskut që Ukraina ende i mban.
“Ukrainës i duhet paqe me kushte dinjitoze dhe ne jemi të gatshëm të punojmë sa më konstruktivisht të jetë e mundur. Ditët në vijim do të jenë të mbushura me diplomaci. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ajo të japë rezultate”, ka thënë Zelensky më parë në X.