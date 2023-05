Ukraina pritet t’i fillojë në çdo moment ofensivat masive

Ukraina thotë se përgatitjet e saj për një kundërsulm pranveror janë pothuajse të përfunduara. Kur të nisë, ndoshta në jug, do të shënojë një moment kyç në konflikt. Por rusët kanë pasur gati gjashtë muaj për të përgatitur terrenin – dhe për të ndërtuar një grup të përpunuar mbrojtjesh. Depërtimi do të paraqesë një sfidë të madhe.

Imazhet satelitore të rishikuara nga televizioni CNN dhe organizata të tjera lajmesh tregojnë shtrirjen e mbrojtjes ruse që janë ndërtuar në pjesë të Ukrainës jugore – shtresa hendeqesh antitank, pengesa, fusha të minuara dhe llogore.

Mbrojtjet vazhdojnë për qindra milje përgjatë frontit jugor të gjarpëruar – ku forcat ukrainase pritet të përqendrojnë kundërsulmin e tyre në javët e ardhshme.

Sfida për ukrainasit do të jetë të anashkalojnë ose të kapërcejnë pengesa të tilla me shpejtësi, duke krijuar vrull që bën që komanda dhe kontrolli rus të shkrihet.

Disa imazhe satelitore të ndara me CNN nga Maxar Technologies dhe të marra të mërkurën, tregojnë llogore të gjera në lindje të qytetit Polohy në rajonin e Zaporizhzhia. Një analizë e imazheve të Reuters gjeti mijëra pozicione mbrojtëse në një zonë të gjerë.

Ata treguan se “pozicionet e Rusisë janë më të përqendruara pranë vijave të frontit në rajonin juglindor të Zaporizhzhia, në lindje dhe përgjatë brezit të ngushtë të tokës që lidh Gadishullin e Krimesë me pjesën tjetër të Ukrainës”, sipas analizës së Reuters.

Mbrojtjet ruse përfshinin, për shembull, kanale antitank pranë Polohy që shtriheshin për 30 kilometra, si dhe fortifikime shtesë rreth qyteteve të rëndësishme si Tokmak. Kjo zonë do të jetë kritike nëse forcat ukrainase përpiqen të avancojnë drejt qytetit të Melitopol dhe të ndajnë forcat ruse në jug.

Stephen Wood i Maxar thotë se këto mbrojtje përsëriten në një shtrirje të madhe territori, nga Krimea në jug deri në pjesë të Donetsk.

CNN-i ka raportuar më parë për fortifikimet mbrojtëse që po ndërtohen në veri të Krimesë.

Kreu i Krimesë i emëruar nga Rusia, Sergey Aksyonov, tha në fillim të këtij muaji se “forcat tona të armatosura kanë ndërtuar një mbrojtje moderne, të thellë në skalion”.

Muaj përgatitjeje

Këto mbrojtje filluan të shfaqen pasi forcat ruse u tërhoqën nga një pjesë e rajonit Kherson në nëntor, dhe në thelb krijuan një linjë të re mbrojtëse që shtrihej në zonat kryesisht rurale të Ukrainës jugore. Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar tha në nëntor se dy fabrika po prodhonin pengesa tankesh konkrete “dhëmbët e dragoit”.

Mbrojtje të tilla, megjithatë, janë po aq të mira sa forcat e caktuara për secilin sektor. Në vetvete ato janë një pengesë e kufizuar. Kjo është arsyeja pse rusët kanë shtyrë më shumë njësi në Ukrainën jugore. Këto linja mbrojtëse janë bërë kritike për qëllimet e tyre të përgjithshme.

Zyrtarët ukrainas kanë transmetuar shpesh rrëfime nga njerëzit në zonat e pushtuara si Mariupol dhe Berdyansk për autokolona të gjata ruse që kalojnë dhe dhjetëra ndërtesa që janë përvetësuar si strehim ushtarak.

Imazhet satelitore tregojnë se një bazë e madhe ruse në Krimenë veriore, e cila në shkurt kishte qenë plot me pajisje, duke përfshirë artileri dhe tanke, ishte shumë më e zbrazët në fund të marsit dhe pothuajse plotësisht e zbrazur javën e kaluar. Është e paqartë se ku shkuan pajisjet, por ka të ngjarë që ato u dërguan në veri për të përforcuar linjat mbrojtëse ruse.

Megjithatë, është jashtëzakonisht e vështirë të thuash se sa trupa ruse – dhe të cilës cilësi – janë caktuar për secilin seksion të një vije fronti kaq të gjatë. Do të jetë kritike për ukrainasit që të ndërpresin linjat e furnizimit, të shkatërrojnë depot e municioneve dhe të godasin infrastrukturën e karburantit (mes shumë detyrave të tjera) përpara ofensivës.

Kjo do ta bëjë më të vështirë mbajtjen e atyre trupave që mbrojnë.

Ukrainasit do të vlerësojnë se ku janë dobësitë ruse, sepse momenti kur të fillojë kundërsulmi do të jetë kritik.

Pa befasi

Zyrtarët ukrainas kanë pranuar se ndryshe nga përhapja e papritur e shtatorit të kaluar në pjesën më të madhe të rajonit Kharkiv, atyre mund t’u mungojë elementi i befasisë në çdo kundërofensivë më të madhe.

Zyrtarët e emëruar nga Rusia në Zaporizhzhia pretendojnë se tashmë ka një grumbullim të madh të forcave ukrainase në zonë. Vladimir Rogov, kreu i “Ne së Bashku me Rusinë” në Zaporizhzhia tha të enjten se disa brigada të reja ukrainase do të mbërrinin në vijën e frontit deri në fund të kësaj jave.

“Këto brigada po transferohen te 12.000 luftëtarët ekzistues në zonë”, tha Rogov. Pretendimi i tij nuk mund të verifikohej.

Zyrtarët ukrainas nuk bëjnë të ditur lëvizjen e njësive.

Zyrtarët e NATO-s thonë se 98% e mjeteve luftarake të premtuara në Ukrainë janë tani në vend dhe ministri ukrainas i Mbrojtjes, Oleksii Reznikov, tha të premten se përgatitjet për kundër-ofensivë janë pothuajse të përfunduara.

Por njësitë ukrainase do të duhet të zotërojnë manovrat e kombinuara të armëve me këtë pajisje të re, duke integruar pastrimin e minave, heqjen e pengesave të tankeve dhe ndërtimin e urës me batalionet e tyre të sulmit. Ky është një koordinim kompleks. /koha