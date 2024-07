Ulja e kilometrazhit – problem i madh evropian, vetëm dy vetura janë të mbrojtura!

Rregullimi i kilometrazhit në vetura ose rivendosja e kilometrazhit është një praktikë që nuk përfundon kurrë. Pavarësisht Rregullores së Bashkimit Evropian për mbrojtjen kundër manipulimit të odometrit (2017), mashtrimi vazhdon ende. Një studim i Klubit Gjerman të Automobilave (ADAC) vërteton se kilometrazhi i veturave të reja mund të manipulohet lehtësisht. Jo vetëm më të moshuarit.

Por, disa prodhues automobilash tregojnë se ka një mënyrë tjetër. Sipas të dhënave të policisë në Gjermani, shpejtësimatësi manipulohet në çdo të tretin automjet të përdorur. Prandaj, edhe kur blerësit kroatë blejnë automjete të përdorura në Gjermani, ata mund të presin që të hyjnë në të njëjtën kategori statistikore.

Rregullimi i shpejtësisë është zakonisht lojë fëmijësh dhe ofrohet nga 50 euro. Në këtë mënyrë mashtruesit e rrisin vlerën mesatarisht me 3000 euro për veturë, duke mashtruar blerësit e automobilave të përdorura apo kompanitë leasing. Dëmi total i vlerësuar në Gjermani është rreth gjashtë miliardë euro në vit. Përveç mashtrimit të çmimeve, një blerës i mundshëm mund të vuajë sepse, për shembull, nuk e ndryshon rripin e kohës në kohë, dhe për shkak të kësaj motori mund të pësojë një avari katastrofike.

Ngacmimi i shpejtësimatësve është i vështirë për t’u zbuluar. Shumica e pajisjeve OBD nuk mund ta bëjnë këtë as. Prandaj, blerësit e veturave të përdorura duhet të kontrollojnë për mospërputhje. Kontrolloni faturat e shërbimit, dokumentacionin e shërbimit, të dhënat MOT, faturat e karburantit (nëse është përdorur një kartë karburanti, kilometrazhi tregohet atje) ose etiketat e ndryshimit të vajit për origjinalitetin. Ndryshimi i vajit bëhet më së voni pas 40 mijë kilometrash.

Pra, nëse vetura supozohet se ka vetëm 100 mijë kilometra në orë, dhe ndryshimi tjetër i vajit është në 180 mijë kilometra, diçka nuk është në rregull. Kur blini një veturë të përdorur, kushtojini vëmendje jo vetëm kilometrazhit, por edhe gjendjes së veturës dhe kushteve të punës së pronarëve të mëparshëm.

Një automjet me pak kilometra të përshkuar, i cili drejtohet në rrugë të shkurtra urbane që shkaktojnë konsumim, mund të jetë nën stres më shumë se ai me shumë kilometra të përshkuar, i cili drejtohet kryesisht në udhëtime të gjata. Kujtesa e gabimeve dhe intervalet e mirëmbajtjes mund të lexohen në shërbime. Kilometrazhi i regjistruar pjesërisht në shënimet e gabimeve (të cilat ndodhin në vetura) nuk duhet të kalojë kilometrazhin total të treguar në panelin e instrumenteve. E dimë, ka shumë variabla, por nuk ka alternativë. Ose mund të kënaqeni me faktorin e fatit për të blerë një makinë të përdorur.

Nëse keni ndonjë dyshim, mund të përcaktoni datën e prodhimit të shpejtësisë dhe njësive të kontrollit në qendrën e shërbimit. Është e mundur që ato të jenë dëmtuar gjatë manipulimit dhe më pas të zëvendësohen. Një matës shpejtësie ose njësi kontrolli me një vit prodhimi 2021 (zakonisht i stampuar në kuti ose i ngjitur me një ngjitëse) nuk do t’i përshtatet një automjeti të prodhuar në vitin 2019. Përveç nëse pronari i mëparshëm mund të provojë se është zëvendësuar për shkak të një defekti. Sidoqoftë, në këtë rast, shumë prodhues transferojnë kilometrazhin total aktual në pultin e ri.

Rregullorja BE 2017/1151 përcakton se kilometrazhi në një makinë duhet të mbrohet sistematikisht. Ligji është në fuqi që nga shtatori 2017 për modelet e reja të automjeteve dhe që nga shtatori 2018 për të gjitha veturat e reja. Megjithatë, ende mungon një rregullore e detajuar se si duhet të duket saktësisht kjo mbrojtje dhe cili organ neutral duhet ta kontrollojë atë. Rezultati është që mashtrimet vazhdojnë.

Gjatë vlerësimit të faqeve përkatëse të internetit, ekspertët e ADAC vunë re se kjo nuk vlen më për modelet e reja Audi A3 dhe VW Golf 8. Është e arsyeshme të supozohet se këto modele mund të mbrohen më mirë nga mashtrimet sesa shumë modele të tjera, edhe në rangun e çmimeve më të larta. klasat. Audi dhe Volkswagen pretendojnë se çipat kompjuterikë me HSM janë përgjegjës për vështirësinë e thyerjes së kodit të tyre. Ai qëndron për Hardware Secure Module, i cili është një mekanizëm për të mbrojtur kundër manipulimit të kilometrazhit.