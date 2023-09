Ushqimet më të mira për të luftuar dhe parandaluar kancerin

Koha e çajit është gjithë kohës

Ndërsa nuk ka prova që çaji shëron kancerin, ka disa prova që mund të ndihmojë në parandalimin e kancerit. Sipas Institutit Kombëtar të Kancerit, antioksidantët e çajit mund të pengojnë rritjen e kancerit. Në studimet e kafshëve, katekinat e çajit ndaluan qelizat e kancerit të pushtonin trupin. Lloji i çajit që pini varet kryesisht nga preferencat personale. Çaji i zi përmban më shumë antioksidantë se çaji jeshil, por më pak katekina. Çaji jeshil ofron më shumë katekina dhe më pak kafeinë sesa çaji i zi. Mos harroni se pirja e çajit nuk ju garanton se nuk do të merrni kancer, por do t’ju furnizojë me lëndë ushqyese të shëndetshme.

Hani fasule për të mbrojtur zorrën e trashë

Fasulet janë një ushqim i pasur me proteina që mund të parandalojë rritjen e kancerit. Besoni apo jo, aftësia e tij vjen pjesërisht nga përmbajtja e lartë e fibrave. Gjatë një studimi të vitit 2012 të publikuar në PLoS One, studiuesit arritën në përfundimin se marrja e lartë e fibrave mund të ndalojë kancerin kolorektal. Të paktën dy studime të tjera e kanë mbështetur këtë pretendim.

Sa fasule duhet të hani? Gjatë një studimi në Nutrition and Cancer, minjtë që hanin fasule të zeza disa herë në javë kishin 75% më pak qeliza kanceri të zorrës së trashë. Në vitin 2010, Udhëzimet dietike të Departamentit Amerikan të Shëndetësisë dhe Shërbimit Njerëzor për Amerikanët thanë se njerëzit duhet të konsumojnë tre gota fasule në javë.

Rozmarina ju mbron para se ta hani

Pasi ta lexoni këtë, do të dëshironi të shijoni më shumë ushqimin me rozmarinë. Në vitin 2016, një studim në Nutrients raportoi se rozmarina ndaloi rritjen dhe përhapjen e qelizave kancerogjene. Të njëjtat rezultate u shfaqën për tumoret e zorrës së trashë dhe të gjirit. Ushqyesit në rozmarinë mbrojnë trupin nga toksinat dhe inflamacionet.

Rozmarina gjithashtu mbron trupin tuaj para se ta hani. Hulumtimet në Journal of Food Science 2006 vëzhguan gatimin e mishit të grirë me rozmarinë. Ndërsa mishi gatuhej, rozmarina ndaloi formimin e agjentëve që shkaktonin kancer. Nuk është çudi që është një barishte kaq popullore e kuzhinës.

Si ju ndihmojnë yndyrnat e vajit të ullirit

Pavarësisht se është i lartë në kalori, vaji i ullirit përmban yndyrna të shëndetshme që mbrojnë trupin tuaj. Në Lipids in Health and Disease, studiuesit shqyrtuan 19 studime rreth vajit të ullirit me mbi 13,800 pacientë. Ata arritën në përfundimin se ata që konsumonin më shumë vaj ulliri kishin një shans më të ulët të zhvillimit të kancerit të gjirit dhe të tretjes.

Hulumtimet në një numër 2019 të PLoS One treguan se disa vajra ulliri funksionojnë më mirë se të tjerët. Vaji i ullirit ekstra i virgjër shkatërron qelizat e kancerit, ndërsa vajrat e ullirit jo ekstra të virgjër nuk kanë asnjë efekt. Vajrat e ullirit të cilësisë së lartë përmbajnë oleokantal, përbërësi përgjegjës për parandalimin e rritjes së kancerit.

Luleshtrydhet mund të ndalojnë kancerin e ezofagut

Me një normë mbijetese prej vetëm 19%, kanceri i ezofagut është një nga kanceret më të rrezikshëm atje. Për fat të mirë, një studim i vitit 2011 sugjeron se luleshtrydhet mund ta parandalojnë këtë sëmundje. Shkencëtarët nga Universiteti i Ohajos testuan luleshtrydhet e thara në ngrirje te 36 persona. Frutat ngadalësuan rritjen e kancerit në shumicën e pjesëmarrësve.

Luleshtrydhet ofrojnë një gamë të gjerë të flavonoideve që luftojnë kancerin. Njëri është acidi i famshëm elagjik që gjendet edhe tek mjedra. Gjatë studimit, studiuesit vunë re se luleshtrydhet e thara në ngrirje furnizonin më shumë lëndë ushqyese sesa luleshtrydhet e freskëta. Pjesëmarrësit hanin vetëm dy ons në ditë për të marrë përfitime.