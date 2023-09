Ushqimet më të zakonshme që shkaktojnë kancer

Këtu janë, ato ushqime që shkakton kancerin që nuk dëshironi të dëgjoni!

Por e vërteta është e vërtet. Në botën e sotme po i ngarkojmë trupat tanë me kimikate kanceroze, duhan dhe substanca të tjera kancerogjene. Por gjëja më e keqe që po bëjmë është ajo që dhe ndoshta po hajm.

1-Vajrat e hidrogjenizuara

Vajrat e hidrogjenizuara gjenden në të gjitha llojet e ushqimit. Të tilla si ushqimi i para-paketuar, ushqimi i shpejtë dhe margarina.

Këto vajra dikur ishin vajra bimore, por pastaj u përpunuan në yndyrna trans. Është sugjeruar fuqimisht se yndyrna të tilla shkaktojnë një shumëllojshmëri të kancerit.

2-Kokoshka ( Popcorn)

Përveç faktit se kokrra të përpunuara mund të përmbajnë këto vajra të hidrogjenuara, kokoshka me mikrovalë është sugjeruar që shkaktonë kancer.

Kryesisht , kancerin e mushkërive. Është thënë se ka një kimikat në brendësi që mund të bëj kërdi në sistemin tonë dhe të bëhet kancerogjene.

Pothuajse çdo amerikan ha këtë ushqim në baza javore.

3- Mish Dreka

Mishi i përpunuar i drekës është i ngarkuar me të gjitha llojet e substancave të dëmshme. Për fillestarët, kafsha mund të ishte ushqyer me pesticide ose OMGJ. Por më shpesh se sa që na dëmton, nitratet që përdoren për të ruajtur mishin është shumë më e dëmshme.

Më shumë nitrate?

4- Hot dogs (panine me salçiçe)

Shumë si mishi i drekës, hot dogs përmbajnë të gjitha llojet e dashurisë që shkakton kancerin. Ashtu si mishi i drekës, ata gjithashtu përmbajnë fosfat natriumi i cili është një vrasës i njohur.

Për ta vënë atë në perspektivë, sugjerohet që mbi 34.000 njerëz vdesin çdo vit për shkak të mishit të përpunuar.

5- Ëmbëlsira dhe të tjera

Sheqeri është i keq … është e thjeshtë.

Por nuk është glukoza e gjetur në frutat që bëjnë keq për organizmin, por sheqerat e bardha që janë përpunuar shumë.

Kanceri e do sheqerin dhe tumoret ushqehen prej saj! Sa më shumë të përpunuara, aq më mirë për qelizat e kancerit.

6- Ushqim të konservuar

Fajtori më i madh me ushqime të konservuara është BPA (Bisfenol A, një përbërje sintetike me bazë karboni, e përdorur në prodhimin e plastikës së caktuar) . Kimikate i përdorur në kuti dhe shishe ka qenë i lidhur fort me kancerin, veçanërisht me kancerin e gjirit.

Prodhuesit argumentojnë rreziqet, por shumica e provave vijnë nga organizatat jofitimprurëse. Pra, kjo varet nga ju. Besoni krijuesit e parave apo grupet jofitimprurëse?

Jo të gjithë konsumojnë artikullin të konservuara, por një pjesë e madhe e bën!