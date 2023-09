Ushqimet që duhen ngrënë të papërpunuara për të pasur një trup të shëndetshëm

Ndërgjegjësimi për të konsumuar ushqime të papërpunuara është rritur vitet e fundit. Kjo nuk do të thotë se të hani shëndetshëm nuk duhet të gatuani ushqimet, por ngrënia e disa ushqimeve të pa përpunuara është e dobishme dhe me të vërtetë e shijshme.

Qepë – Qepët janë të mbushura me antioksidantë. Ekspozimi i qepëve në nxehtësi zvogëlon përfitimet e fitokimikave që mbrojnë kancerin. Përbërësit sulfurik në qepët e papërpunuara mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit, duke nxitur prodhimin e insulinës dhe duke ndihmuar në prishjen e mpiksjes së gjakut.

Alga deti – Alga deti është e mbushur me jod, magnez, hekur dhe kalcium. Gatimi i tyre mund të zvogëlojë vlerën ushqyese. Një studim i vitit 2011 i botuar në Gazetën Kërkimore të Tiroides zbuloi se zierja e algave redukton deri në 90% të përmbajtjes së jodit.

Vaj ulliri – Vaji i ullirit është i mbushur me vitaminë E dhe antioksidantë, të cilët mund të ndikohen nga nxehtësia.

Specat e kuq – Specat e kuq janë të ulëta në kalori dhe të pasura me vitaminë B6, vitaminë E, magnez dhe veçanërisht vitaminë C. Specat e kuq duhet të hahen të papërpunuara, pasi gatimi i tyre do të reduktojë shumë lëndët ushqyese të tyre, veçanërisht vitaminat B dhe C.

Arra – Arrat janë ushqime me vlera ushqyese. Konsumimi i tyre i papërpunuar do të sigurojë që të mos humbni shumë vitaminë E dhe antioksidantë, si dhe magnez dhe hekur.

Brokoli –Brokoli është një nga ato ushqime që ndajnë opinionet për sa i përket mënyrës sesi duhet të konsumohen. Gatimi mund të rrisë nivelet e përbërësve që luftojnë kancerin të njohur si glukozinolate, si dhe t’i lehtësojë ato në rrugën e tretjes. Por sigurisht që mund të përfitoni nga ngrënia e tyre të papërpunuara. Në fakt, brokoli i papërpunuar mund të përmbajë deri në 10 herë më shumë sulforafan (një antikancerogjen) sesa brokoli i gatuar.

Hudhra – Hudhra ka një ton antioksidantësh dhe përbërës sulfurik, të cilët janë vërtetuar se kanë një sërë përfitimesh shëndetësore. Gatimi mund të shkatërrojë këto përbërës sulfurik antikancerogjen.

Domate –Domatet mund ti konsumon të gjalla ose të gatuara. Gatimi i tyre do të rrisë sasinë e antioksidantit likopen. Ngrënia e tyre të papërpunuara, do të jetë më mirë nëse dëshironi një sasi më të lartë të vitaminës C.

Karota – Gatimi mund të ndihmojë në përthithjen e beta-karotenit, i cili më pas shndërrohet në vitaminë A. Por ngrënia e karotave të papërpunuara është më e dobishme.