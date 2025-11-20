Ushqimet që nuk duhen konsumuar me stomak bosh

Të gjithë e dinë që mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës, por e dinit që nuk mund të konsumoni çfarë të doni? Fatkeqësisht janë shumë të paktë ata që e dinë se çfarë ushqimesh nuk duhen konsumuar me stomakun bosh. Prandaj po ju listojmë se cilat ushqime duhet të evitoni në mëngjes.
Domate
Edhe pse domatet janë të pasura me vitaminën C dhe vlera ushqyese, duhet të shmangen në stomakun bosh. Acidi tanik që është i pranishëm te domatet rrit aciditetin në stomak, duke shkaktuar probleme me gastritin. Ndaj personat që kanë probleme me ezofagun dhe ulçerën duhet të shmangin agrumet.
Pije të gazuara
Pijet e gazuara me stomakun bosh shkaktojnë fryrjen e këtij të fundit, por edhe probleme më të rënda. Konsumimi i tepërt i këtyre pijeve rrit aciditetin në stomak, i cili mund të jetë shkaktar i kancerit të ezofagut. Kështu që mendohuni mirë para se të porosisni ujë ose pije të gazuara.
Brumi
Kur jeni vonë gjithmonë merrni ushqimin e parë që gjeni gati dhe e konsumoni. Por ushqimet që përmbajnë maja nuk janë të mira për stomakun tuaj, pasi e fryjnë atë.
Ushqime pikante
Konsumimi i ushqimeve pikante do të irritojnë stomakun tuaj, duke shkaktuar dhimbje, reaksion dhe probleme me tretjen. Hudhrat, specat djegës dhe xhinxheri janë shembuj të ushqimeve pikante.
Ëmbëlsira
Sheqeri mund të tretet lehtë, por kur hyn në stomakun bosh, trupi i njeriut nuk mund të sekretojë mjaftueshëm insulinë për të ruajtur nivelet normale të gjakut. Sheqeri mund të prishë ekuilibrin e acidit dhe alkalinës. Ndërsa personat që vuajnë ose rrezikojnë nga diabeti, duhet t’i shmangin patjetër ëmbëlsirat.
Kosi
Kosi është plot me baktere të acidit laktik, të cilat ofrojnë shumë përfitime shëndetësore, por ato bëhen joefektive nga aciditetiti i stomakut bosh. Kosin duhet ta hani 1-2 orë pas përfundimit të vaktit.
Dardha
Dardhat përmbajnë fibra të papërpunuara dhe kur konsumohen me stomakun bosh, dëmtojnë mukozën dhe shkaktojnë dhimbje në stomak. Këshillohet të shoqërohen me drithëra ose tërshërë