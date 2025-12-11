Ushtarët izraelitë shtypin me tank djalin e plagosur

Shkelja e “n”-të e armëpushimit nga sionistët dhe me tre të vrarë të tjerë
Tre palestinezë, përfshirë një fëmijë, u vranë në Rripin e Gazës të mërkurën, në shkeljen e fundit izraelite të marrëveshjes së armëpushimit, thanë burime mjekësore.
Burime mjekësore i thanë Anadolu-t se djali 16-vjeçar vdiq nga plagë të rënda pasi u godit nga një njësi izraelite që hyri në zonën Al-Ternes të kampit të refugjatëve Jabalia, në Gazën veriore.
Burimet thanë se ekipet e emergjencës nuk ishin në gjendje të arrinin në vendin e sulmit për shkak të të shtënave intensive izraelite.
Dëshmitë nga terreni dokumentuan vrasjen e djalit, Zaher Nasser Shamia. Autorët izraelitë së pari plagosën djalin, Zaher, dhe më pas e shtypën me një tank.
Sipas dëshmitarëve, një njësi izraelite e përbërë nga disa automjete ushtarake dhe buldozerë, e mbështetur nga njësi këmbësorie, përparoi disa qindra metra përtej “vijës së verdhë” në zonën Al-Ternes dhe zonën përreth kampit.
Një burrë dhe një grua u vranë gjithashtu nga të shtënat e vinçave ushtarakë pranë kampit të personave të zhvendosur Halawa në Jabaliya, thanë burimet.
Një marrëveshje armëpushimi hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor si pjesë e planit 20-pikësh të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, duke ndaluar dy vjet sulme izraelite që kanë vrarë më shumë se 70,000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe kanë plagosur gati 171,000 që nga tetori i vitit 2023.
Faza e parë e marrëveshjes parashikon lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë, ndërsa plani përfshin gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisjeje pa Hamasin.
Sipas Zyrës së Medias Qeveritare në Gaza, të paktën 386 persona janë vrarë dhe 980 janë plagosur nga zjarri izraelit që nga fillimi i armëpushimit.