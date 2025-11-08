Ushtarët turq të KFOR-it zhvillojnë patrullime nëpër Kosovë për siguri dhe stabilitet

KFOR ka njoftuar se ushtarët turq, pjesë e Batalionit të Forcës Operacionale Rezervë (ORF) në kuadër të misionit të udhëhequr nga NATO, po vazhdojnë patrullimet e tyre të rregullta nëpër Kosovë.
Sipas njoftimit, këto patrullime kanë për qëllim të sigurojnë një prani të dukshme dhe qetësuese në terren, duke përmirësuar njëkohësisht vëzhgimin dhe njohjen e situatës në zonat ku operojnë.
KFOR ka theksuar se profesionalizmi dhe përkushtimi i ushtarëve turq përbën një kontribut të rëndësishëm për stabilitetin rajonal dhe për ruajtjen e një mjedisi të sigurt e të qetë për të gjithë banorët e Kosovës.
KFOR gjithashtu thekson se bashkëpunon ngushtë me Policinë e Kosovës dhe me Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX), për realizimin e detyrave të përbashkëta në fushën e sigurisë.