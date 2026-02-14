Ushtria amerikane përgatitet për operacione të mundshme disajavore kundër Iranit

“Ngandonjëherë duhet të ketë frikë. Kjo është e vetmja gjë që realisht e zgjidh situatën,” tha Trump.
Ushtria e SHBA-së po përgatitet për mundësinë e operacioneve të zgjatura, që mund të zgjasin disa javë, kundër Iranit, nëse Presidenti Donald Trump urdhëron një sulm, thanë dy zyrtarë amerikanë për Reuters. Kjo mund të shndërrohet në një konflikt shumë më serioz sesa përplasjet e mëparshme mes dy vendeve.
Zbulimi nga zyrtarët, të cilët folën në kushte anonimiteti për shkak të natyrës së ndjeshme të planifikimit, rrit ndjeshëm peshën e diplomacisë në vazhdim mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Diplomatë amerikanë dhe iranianë zhvilluan bisedime në Oman javën e kaluar, në përpjekje për të ringjallur diplomacinë lidhur me programin bërthamor të Teheranit, pasi Trump kishte grumbulluar forca ushtarake në rajon, duke rritur frikën për një aksion të ri ushtarak.
Zyrtarë amerikanë thanë të premten se Pentagoni po dërgonte një aeroplanmbajtëse shtesë në Lindjen e Mesme, duke shtuar mijëra trupa të tjerë, avionë luftarakë, shkatërrues me raketa të drejtuara dhe mjete të tjera të fuqishme për të kryer sulme dhe për t’u mbrojtur prej tyre.
Trump, duke folur para trupave amerikane në një bazë në Karolinën e Veriut, tha se “ka qenë e vështirë të arrihet një marrëveshje” me Iranin.
“Ngandonjëherë duhet të ketë frikë. Kjo është e vetmja gjë që realisht e zgjidh situatën,” u shpreh ai.
I pyetur për përgatitjet për një operacion të mundshëm të zgjatur ushtarak, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Anna Kelly, tha:
“Presidenti Trump i ka të gjitha opsionet në tryezë në lidhje me Iranin.”
“Ai dëgjon një gamë të gjerë perspektivash për çdo çështje, por vendimin përfundimtar e merr bazuar në atë që është më e mira për vendin tonë dhe sigurinë kombëtare,” shtoi ajo.
Pentagoni refuzoi të komentojë.
Shtetet e Bashkuara dërguan dy aeroplanmbajtëse në rajon vitin e kaluar kur kryen sulme ndaj objekteve bërthamore iraniane.
Megjithatë, operacioni i qershorit “Midnight Hammer” ishte në thelb një sulm i vetëm amerikan, ku bombardues të padukshëm (stealth) fluturuan nga SHBA-ja për të goditur objektet bërthamore iraniane. Irani ndërmori një kundërpërgjigje shumë të kufizuar ndaj një baze amerikane në Katar.
Rreziqet po rriten
Sipas zyrtarëve, planifikimi këtë herë është shumë më kompleks.
Në një fushatë të zgjatur, ushtria amerikane mund të godasë jo vetëm infrastrukturën bërthamore, por edhe objekte shtetërore dhe të sigurisë iraniane, tha një nga zyrtarët, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Ekspertët theksojnë se rreziqet për forcat amerikane do të ishin shumë më të mëdha në një operacion të tillë kundër Iranit, i cili zotëron një arsenal të konsiderueshëm raketash. Sulmet hakmarrëse iraniane rrisin gjithashtu rrezikun e një konflikti rajonal.
I njëjti zyrtar tha se SHBA-ja pret plotësisht që Irani të kundërpërgjigjet, duke çuar në një cikël sulmesh dhe kundërsulmesh për një periudhë të zgjatur.
Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni nuk iu përgjigjën pyetjeve mbi rrezikun e hakmarrjes apo të një konflikti rajonal.
Trump ka kërcënuar vazhdimisht se do të bombardojë Iranin për shkak të programit të tij bërthamor dhe raketave balistike, si dhe për shtypjen e pakënaqësive të brendshme. Të enjten ai paralajmëroi se alternativa ndaj një zgjidhjeje diplomatike do të ishte “shumë traumatike, shumë traumatike”.
Garda Revolucionare e Iranit ka paralajmëruar se në rast të sulmeve në territorin iranian, mund të kundërpërgjigjet ndaj çdo baze ushtarake amerikane.
SHBA-ja mban baza në të gjithë Lindjen e Mesme, përfshirë në Jordani, Kuvajt, Arabinë Saudite, Katar, Bahrein, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqi.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u takua me Trump në Uashington të mërkurën, duke deklaruar se nëse arrihet një marrëveshje me Iranin, “ajo duhet të përfshijë elementet jetike për Izraelin.”
Irani ka deklaruar se është i gatshëm të diskutojë kufizime mbi programin e tij bërthamor në këmbim të heqjes së sanksioneve, por ka përjashtuar lidhjen e kësaj çështjeje me raketat. /tetovanews