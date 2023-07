Vala e të nxehtit, tetë qytete italiane në “alarm të kuq”

Tetë qytete të mëdha italiane ishin në “alarm të kuq” të mërkurën, ndërsa Italia vazhdon “të piqet” në valën e dytë të të nxehtit të verës.

Nëse një qytet është vënë në “alarm të kuq” nga Ministria e Shëndetësisë, kjo do të thotë se nxehtësia është aq intensive sa që përbën një kërcënim për të gjithë popullsinë, jo vetëm për grupe të tilla si të moshuarit, personat klinikisht të cenueshëm dhe fëmijët e vegjël.

Agjencia italiane e lajmeve ANSA raportoi se tetë qytete ishin gjithashtu në alarm të kuq të martën, duke përfshire Bolonja dhe Viterbo. Gjashtë të tjerat janë Firence, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti dhe Roma.

Numri do të rritet në 10 të enjten, me Campobasso dhe Pescara që do t’u bashkohen këtyre qyteteve.

Vala aktuale e të nxehtit parashikohet të zgjasë gjatë gjithë javës, me temperatura mbi 40 gradë celsius.

Një studim i koordinuar nga Instituti i Barcelonës për Shëndetin Global, dhe i botuar në revistën Nature Medicine këtë javë, vlerësoi se mbi 18,000 njerëz vdiqën në Itali për shkak të nxehtësisë intensive që kombi duroi verën e kaluar.

Shkencëtarët thonë se kriza klimatike e shkaktuar nga emetimet e gazrave serrë të njeriut po i bën më të shpeshta dhe më intensive ngjarjet ekstreme të motit si valët e të nxehtit, thatësirat, stuhitë e forta dhe përmbytjet. /koha