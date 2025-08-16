“Varësia e ndërsjellë mes burrit e gruas është shenjë e natyrës së shëndoshë…”

Hoxhë Halil Avdulli

“Varësia e ndërsjellë mes burrit e gruas është shenjë e natyrës së shëndoshë; mburrja me vetë-mjaftueshmëri është zbrazëti, jo virtyt.”


Nevoja e gruas për burrin është shenjë e feminitetit të plotë.

Nevoja e burrit për gruan është shenjë e burrërisë së plotë.

▪️Krenaria e tepruar e gruas për mospasje nevojë për burrin është po aq e shëmtuar sa krenaria e burrit për mospasjen nevojë për gruan.

▪️Një vajzë e paditur mund të bjerë në këtë mendjemadhësi, por është gabim i rëndë kur këtë e bën një vajzë e arsimuar, sepse kjo bie ndesh me natyrën e shëndoshë, e cila e urren devijimin.

________

Dr. Zaki Mubarakut

nga revista “El-Risala” thekson se marrëdhënia mes burrit dhe gruas është një nevojë reciproke që plotëson natyrën e secilit.

Nga: Hoxhë Halil Avdulli

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI