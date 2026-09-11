Ballina Lajmet Kosovë Vazhdon seanca konstituive – a do të votohen nënkryetarët?

Vazhdon seanca konstituive – a do të votohen nënkryetarët?

Kuvendi i Kosovës do të vazhdojë sot punimet e seancës konstituive të Legjislaturës së 11-të, me synimin për të përmbyllur procesin e konstituimit të institucionit më të lartë ligjvënës.

Deputetët do të mblidhen nga ora 11:00, ndërsa pika e vetme e rendit të ditës është zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit.

Për pesë pozitat e nënkryetarëve tashmë janë bërë propozimet nga subjektet politike dhe komunitetet joshumicë.

Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Ardian Golën, Partia Demokratike e Kosovës Vlora Çitakun, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës Kujtim Shalën.

Nga radhët e komunitetit serb, Lista Serbe ka propozuar Slavko Simiqin, ndërsa për komunitetet e tjera joshumicë është propozuar Emilia Rexhepi.

Në vazhdimin e seancës të mbajtur të mërkurën, Albulena Haxhiu u zgjodh kryetare e Kuvendit të Kosovës. Ajo mori 62 vota për, 16 kundër dhe 13 abstenime, nga 102 deputetë të pranishëm.

Pas zgjedhjes së Haxhiut, Kuvendi kaloi te pika për zgjedhjen e nënkryetarëve, por subjektet politike nuk arritën marrëveshje për mënyrën e votimit të tyre.

Seanca u tensionua edhe gjatë propozimit të kandidatit të Listës Serbe. Deputeti Igor Simiq deklaroi se propozimin për Slavko Simiqin po e bënte “në emër të popullit serb”.

Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, e cilësoi këtë formulim të papranueshëm dhe kërkoi që Simiq ta tërhiqte deklaratën dhe ta paraqiste propozimin duke iu referuar Kushtetutës dhe Rregullores së Kuvendit.

Simiq nuk e tërhoqi deklaratën, ndërsa Haxhiu kërkoi ndërprerjen e fjalës së tij.

Në mungesë të dakordimit për mënyrën e votimit të nënkryetarëve, Haxhiu ndërpreu punimet dhe njoftoi se seanca konstituive do të vazhdonte sot.

Zgjedhja e nënkryetarëve është hapi i mbetur për përfundimin e seancës konstituive të Legjislaturës së 11-të të Kuvendit të Kosovës.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram