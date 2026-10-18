Vendi po u digjet, burrë e grua krihen!

Çifti Macron në koncert me Francën në flakë: krahasohen me Luigjin XVI dhe Marie Antoinette-n
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe gruaja e tij Brigitte u gjetën cak i kritikave pasi morën pjesë në një koncert të Céline Dion në Paris, në një kohë kur protestat për koston e jetesës, pabarazinë dhe gjendjen e arsimit janë përshkallëzuar në të gjithë Francën.
Macron dhe Brigitte ishin ndër të ftuarit në koncertin e këngëtares kanadeze në Plénitude Arena në Nanterre të premten në mbrëmje, ku ata ndoqën eventin. Pamjet e koncertit, në të cilin Brigitte këndon dhe kërcen, dhe presidenti shikon performancën, u përhapën shpejt në rrjetet sociale.
Krahasimet me Mbretin Francez Luigji XVI dhe gruan e tij Mari Antuanetën, të cilët u ekzekutuan gjatë Revolucionit Francez, dolën shpejt në pah.
“Ata po sillen si Luigji XVI dhe Mari Antuaneta. Duket se mendojnë se nuk ka problem”, tha Lina Bernard, një organizatore e një prej protestave në Paris, siç raportohet nga LBC.
Kritika erdhi ndërsa Franca po përballet me një nga valët më të rënda të protestave këtë vit.
Sipas Ministrisë së Brendshme franceze, rreth 550,000 njerëz morën pjesë në protesta në të gjithë vendin, ndërsa rreth 1,800 njerëz ishin arrestuar deri në mesditën e së dielës. Në disa qytete, protestat u bënë të dhunshme.
Në Lion, një zyrë turistike u dogj, ndërsa në Marsejë, bashkia u dëmtua. Policia përdori gaz lotsjellës, topa uji dhe pajisje të tjera për kontrollin e turmës, dhe u raportuan përleshje me demonstruesit. Në të njëjtën kohë, raportet lokale tregojnë se pjesë të mëdha të protestave në Paris ishin paqësore.
Protestat filluan muajin e kaluar midis nxënësve të shkollave të mesme në periferitë më të varfra të Parisit, kryesisht për shkak të mungesës së mësuesve dhe kushteve të këqija në shkolla. Lëvizja më pas u përhap në një pakënaqësi më të gjerë me pabarazinë sociale, shpenzimet publike dhe standardet e jetesës. Anëtarët e lëvizjes së Jelekëve të Verdhë, e cila shënoi periudhën e mëparshme të pushtetit të Macron, gjithashtu iu bashkuan protestave.
Macron dënoi dhunën dhe tha se nuk kishte “vend” për dhunë në Francë, duke premtuar se ata që janë përgjegjës për plaçkitjet, sulmet dhe shkatërrimin e pronës do të ndiqen penalisht dhe do të ndëshkohen.
Në të njëjtën kohë, presidenti francez akuzoi “mbjellësit e kaosit” se po pengojnë demonstruesit paqësorë të shprehin pakënaqësinë e tyre. Megjithatë, protestuesit thonë se protestat nuk janë vetëm çështje dhune, por edhe rezultat i pakënaqësisë së gjatë me pabarazinë sociale dhe gjendjen e shërbimeve publike.
Megjithatë, fotot dhe videot e Macron dhe gruas së tij në një koncert të Céline Dion janë bërë një simbol politik për disa protestues: imazhi i çiftit presidencial duke shijuar një koncert ndërsa rrugët e Francës janë në flakë. /tesheshi.com/