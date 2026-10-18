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Ca shaka idiote me emrin e nderuar “Muhamed”

Pos një gafaxhiu të rëndomtë, Trump shfaqet i paaftë dhe në humor

Presidenti i SHBA-së Donald Trump tërhoqi vëmendjen me deklaratat e tij në lidhje me popullaritetin e emrit Muhamed midis myslimanëve gjatë një tubimi fushate në qytetin Dalton, në shtetin amerikan të Xhorxhias.

Duke folur për Iranin dhe presidencën e tij, Trump bëri shaka se emri Muhamed është pothuajse një zgjedhje e sigurt kur përpiqeni të hamendësoni emrin e një personi nga Lindja e Mesme.

“E dini, nëse nuk jeni i sigurt se cili është emri i dikujt nga Lindja e Mesme, thjesht thoni ‘Muhamed’. Keni rreth 65 përqind shanse për ta hamendësuar. ‘Përshëndetje, Muhamed.’ E kam bërë këtë për vite me radhë. Nuk kam gabuar kurrë,” i tha Trump turmës.

Muhamed është një nga emrat më të zakonshëm mashkullorë në botën myslimane dhe shumë prindër ua japin bijve të tyre në nder të Profetit Muhamed, shpallës i Islamit nga Zoti i Gjithësisë.

Presidenti amerikan i bëri këto komente ndërsa fliste për situatën politike në Iran.

“Irani është i vetmi vend ku askush nuk dëshiron të jetë president,” tha Trump, pastaj bëri sikur pyeti disa njerëz me emrin Muhamed nëse donin të merrnin këtë pozicion.

Presidenti i Iranit që nga viti 2024 është Massoud Pezeshkian. E megjithatë. shakatë e Trump-it nuk shkaktuan një reagim veçanërisht të fortë nga publiku në Gjeorgji.

 

Deklaratat e tij në lidhje me myslimanët, emigrantët dhe pakicat etnike janë kritikuar më parë nga organizatat e të drejtave të njeriut, të cilat besojnë se një retorikë e tillë kontribuon në stigmatizimin e këtyre komuniteteve. /tesheshi.com/

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