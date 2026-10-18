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“Çarmatosja” e protestës

Një fantazi kontraverse në kohë të trazuara

Pasi pllakat në trajtë gurrësh e trotuareve në bulevardit “Dëshmorët e Kombit” përballë Kryeministrisë po përdoreshin nga protestuesit si “municion artilerie” kundër godinës qeveritare, kryeqeverisësi ka urdhëruar heqjen e tyre me fadromë.

Tani aty ka vetëm një rrugë si qëmoti, në funksion të “çarmatosjes” së të rinjve.

Siç shkruan DITA, tani mungojnë vetëm hendeqet me ujë rreth godinës dhe një urë me zinxhirë që të ngrihet sa herë që afrohet turma. /tesheshi.com/

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