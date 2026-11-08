Veprim i ri ushtarak amerikan në rajonin që vlon

Trump konfirmon sulmin ndaj sistemit iranian të mbrojtjes ajrore pranë ishullit Qeshm
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, konfirmoi se forcat amerikane kanë kryer një sulm të ri të kufizuar ushtarak ndaj një sistemi iranian të mbrojtjes ajrore pranë ishullit Qeshm, ndërsa mediat iraniane raportuan dy sulme me raketa në ishullin strategjikisht të rëndësishëm në Ngushticën e Hormuzit.
Duke folur me gazetarët në West Palm Beach, Florida, të premten në mbrëmje, Presidenti Trump e përshkroi operacionin si të vogël, duke thënë se forcat amerikane shkatërruan instalimin iranian të anti-ajrore brenda pak minutash.
Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim e Iranit raportoi të shtunën në mëngjes se dy raketa kishin goditur ishullin Qeshm në Iranin jugor. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA citoi dëshmitarë vendas të thoshin se kishin dëgjuar avionin përpara se dy raketa të godisnin zonën e Suezit të ishullit.
Autoritetet iraniane nuk kanë publikuar ende një vlerësim zyrtar të dëmeve, as nuk ka pasur ndonjë raport të konfirmuar për viktima. Lidhja e saktë midis sulmeve të raportuara me raketa dhe vetë operacionit amerikan nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.
Rëndësia strategjike e Ishullit Qeshm
Ishulli Qeshm zë një pozicion strategjikisht të rëndësishëm pranë Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe transporti detar për furnizimet globale me energji. Veprimi i ripërtërirë ushtarak vjen ndërsa Katari vazhdon përpjekjet e tij për të ndërmjetësuar midis Uashingtonit dhe Teheranit mbi konfliktin e vazhdueshëm dhe programin bërthamor të Iranit.