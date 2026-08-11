Verdikti: Vdekje për Bashar al-Assad

Dënimi nga gjykata siriane për krime kundër njerëzimit
Ish-Presidenti sirian Bashar al-Assad është dënuar me vdekje për krime të kryera gjatë luftës civile siriane, njoftoi Gjykata Ndërkombëtare Penale në Damask pas vendimit.
Gjykata e shpalli Assad-in fajtor për vrasje, ndërsa Atef Najib, ish-kreu i sigurisë politike në provincën jugore siriane Deraa, u dënua për vrasje dhe torturë. Gjykata arriti në përfundimin se krimet e kryera nga forcat qeveritare të Assad-it në Deraa në vitin 2011 përbënin krime kundër njerëzimit.
Sipas mediave siriane, zyrtarë të tjerë të lartë dhe bashkëpunëtorë të ngushtë të ish-regjimit janë dënuar gjithashtu për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Midis të pandehurve që janë në arrati janë vëllai i Assad-it, Maher al-Assad, dhe anëtarë të tjerë të ish-qeverisë.
Prokurori publik kishte kërkuar më parë dënime maksimale për Assad-in, Maher al-Assad, Atef Najib dhe të pandehurit e tjerë, duke i akuzuar ata për vrasje, torturë, arrestim arbitrar dhe krime të tjera. Prokuroria deklaroi se provat e mbledhura në këtë rast ishin të ndërlidhura dhe ofruan bazën për dhënien e dënimeve më të ashpra.
Atef Najib, kushëriri i Assad-it, shërbeu si kreu i departamentit të sigurisë politike në provincën Deraa në fillim të revolucionit sirian në vitin 2011. Sipas aktakuzës, ai mban përgjegjësi të drejtpërdrejtë për fushatat shtypëse dhe arrestimet masive, përfshirë arrestimin e fëmijëve nga Deraa në mars 2011, e cila ishte një nga ngjarjet që i ndezi më tej protestat kundër regjimit të Assad-it.
Najib akuzohet gjithashtu për pjesëmarrje në shtypjen e protestave paqësore me përdorimin e municioneve të vërteta, përgjegjësi për ngjarjet në xhaminë Al-Omari, si dhe për vrasjet sistematike dhe torturën e të paraburgosurve në qendrat e paraburgimit.
Vendimi kundër Bashar al-Assad përfaqëson një nga vendimet më të rëndësishme të autoriteteve siriane kalimtare në procesin e trajtimit të trashëgimisë së regjimit të mëparshëm. Në dhjetor 2024, pas rënies së qeverisë së tij dhe afrimit të forcave rebele në Damask, Assad dhe familja e tij u larguan nga Siria për në Moskë, raportoi Al Jazeera.
Ky është vendimi i parë në të cilin një ish-kreu shteti sirian është dënuar me vdekje para gjykatave të kontrolluara nga autoritetet e reja kalimtare, të cilat këtë vit nisën procedurat kundër shumë anëtarëve të qeverisë së mëparshme. /tesheshi