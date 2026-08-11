Zyrtarë të OKB-së: Bregu Perëndimor i pushtuar është në “pikë kritike”

Zyrtarë të OKB-së thanë se Bregu Perëndimor i pushtuar ka arritur një “pikë kritike”, duke iu referuar rritjes rekord të dhunës nga pushtuesit izraelitë dhe shpërbërjes sistematike të shtetësisë palestineze, transmeton Anadolu.
“Organizatat humanitare nuk mund të krijojnë kushtet politike që u nevojiten fëmijëve për të qenë të sigurt. Kjo përgjegjësi u takon shteteve anëtare që kanë fuqinë t’i ndryshojnë ato”, i tha Këshillit të Sigurimit zëvendësdrejtoresha ekzekutive e UNICEF-it, Hannan Sulieman.
Ajo paraqiti katër kërkesa urgjente për komunitetin ndërkombëtar: t’i jepet përparësi mbrojtjes së fëmijëve duke i dhënë fund ndalimit administrativ, të ndalen zhvendosjet e detyruara përmes presionit diplomatik, të sigurohet qasje e sigurt në shkolla dhe spitale dhe të lejohet dërgimi pa vonesë i furnizimeve jetike humanitare.
Sulieman raportoi një bilanc të rëndë për të miturit, duke theksuar se 174 fëmijë palestinezë janë verifikuar si të vrarë në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga janari 2024. “Kjo është më shumë se një fëmijë çdo javë”, tha ajo.
Ajo zbuloi se të paktën 355 fëmijë palestinezë po mbahen në paraburgim ushtarak, numri më i lartë në tetë vitet e fundit, ndërsa gati gjysma e tyre janë ndaluar pa akuzë ose gjyq.
– Zhvendosje sistematike
Zëvendëskoordinatori special Ramiz Alakbarov iu bashkua shqetësimeve, duke e përshkruar situatën si një emergjencë që kërkon veprime të menjëhershme për të parandaluar aneksimin “de facto”.
Ai tha se në vitin 2026 dhjetëra palestinezë janë vrarë dhe rreth 3.800 janë zhvendosur për shkak të shembjeve, dëbimeve dhe sulmeve të kolonëve.
“Dhuna e kolonëve ka arritur nivele të paprecedenta”, theksoi Alakbarov, duke iu referuar më shumë se 1.400 incidenteve të dokumentuara këtë vit që kanë prekur 260 komunitete.
Ai paralajmëroi për një model të qartë ku popullsitë palestineze dëbohen me forcë nga fshatrat e tyre përpara se pushtuesit të marrin tokat e braktisura.
Zyrtari tha se për herë të parë toka është konfiskuar në mënyrë të qartë në “Zonën A” për ndërtimin e infrastrukturës për pushtuesit.
– Paqëndrueshmëri fiskale dhe politike
Alakbarov theksoi gjithashtu krizën e rëndë fiskale me të cilën përballet Autoriteti Palestinez, i cili raportohet se i mungojnë 6 miliardë dollarë nga të ardhurat doganore të mbajtura nga autoritetet izraelite. Mes trazirave, ai mirëpriti përgatitjet për zgjedhjet legjislative të planifikuara për 28 nëntor.
Alakbarov përfundoi se këto janë “hapa të ndërlidhur, jo zhvillime të izoluara”, që synojnë dobësimin e qeverisjes palestineze.
Ai tha se nëse situata vazhdon të përkeqësohet, kjo do të dëmtojë zbatimin e rezolutës 2803 (2025) dhe do të zbehë perspektivat për realizimin e një paqeje të negociuar izraelito-palestineze bazuar në zgjidhjen me dy shtete, duke bërë thirrje për zbatimin e menjëhershëm “dhe të plotë” të rezolutës 2803, së bashku me Deklaratën e New York-ut.
Rezoluta 2803 miraton një plan paqeje të propozuar nga Presidenti amerikan Donald Trump për Rripin e Gazës dhe një forcë të përkohshme ndërkombëtare në enklavë pas dy vitesh lufte.
Që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, forcat izraelite dhe pushtuesit kanë përshkallëzuar sulmet në Bregun Perëndimor, duke vrarë më shumë se 1.183 palestinezë, plagosur 13.000 dhe arrestuar rreth 25.000, sipas të dhënave palestineze.
Palestinezët paralajmërojnë se përshkallëzimi është pjesë e përpjekjeve izraelite për të krijuar fakte në terren, duke i hapur rrugën aneksimit të Bregut Perëndimor të pushtuar dhe duke minuar mundësinë e krijimit të një shteti palestinez përgjatë kufijve të vitit 1967 në përputhje me rezolutat përkatëse të OKB-së.