Vetë në Shtëpi – Mënyra Perfekte e Përgatitjes së Kremit Beshamel

Kremi i qumështit, i njohur ndryshe si salca e beshamelit është një ndër produktet që amvisat e përdorin shpesh herë në përgatitjen e shumë recetave fantastike.

Përbërësit

(Përbërësit më poshtë përzgjidhen në bazë të recetës që do përgatisni. Përbërësit më poshtë janë për një tavë normale musakaje, pastiçoje apo tavë me perime të pjekura)

3 lugë gjelle miell

2 lugë gjelle gjalpë të freskët

2 deri 3 gota qumësht

2 kokrra vezë

3 lugë gjelle djathë kaçkavall i grirë

Kripë

Një lugë çaji arrë moskat e grirë

Përgatitja

Në një tigan skuqni gjalpin me miellin derisa të jetë zverdhur.

Shtoni qumështin dhe përziejeni fort dhe shpejt me një lugë druri derisa masa të jetë e njëtrajtshme.

Shtoni vezët e rrahura dhe vijoni ta përzieni.

Shtoni kripën sipas dëshirës si dhe djathin kaçkavall të grirë dhe arrën moskat të grirë.

Përdorimi i Beshamelës në gatime

Salca e beshamelit u jep gatimeve një shije të shkëlqyer dhe të plotë.

Kremi i qumështit apo salca e beshamelit është një produkt i rëndësishëm i cili përdoret veçanërisht në përgatitjen e musakasë, pastiços por edhe tavave të ndryshme me perime.

Në çdo rast përgatitjeje, salca e beshamelit përdoret në fund, duke ia hedhur sipër tavës që keni përgatitur e më pas futet në furrë që të piqet.

Krahas puergatitjes së recetave tipike, mund të përgatisni tavë me brokoli dhe salcë beshamelë apo me lulelakër por edhe me kombinime të tjera perimesh.

Kombinim fantastik është edhe përdorimi i salcës beshamel në pjekjen e mishrave të ndryshëm në furrë. Si për shembull mishi i qengjit apo i kecit.

Mjafton ta kaloni mishin për përreth 30 minuta në zierje e më pas ta transferoni atë në një tavë, ta mbuloni me salcën beshamel e më pas ta piqni në furrë derisa sipërfaqja të marrë ngjyrën e artë të pjekjes./