Vinicius në radarin e Manchester United

Manchester United është një nga dy klubet e Premier League që kanë bërë një ofertë mbi 100 milion € për sulmuesin e Real Madrid, Vinicius Junior.
Braziliani nuk ka pranuar ende të rinovojë kontratën, duke kërkuar pagë të njëjtë me yllin e PSG-së, Kylian Mbappe, gjë që ka shtyrë Los Blancos të shqyrtojnë ofertat e mëdha.
Sipas raporteve, Chelsea është klubi tjetër anglez që ka shfaqur interes për Vinicius, ndërsa Real Madrid po konsideron mundësinë e përfshirjes së Bruno Fernandes në një marrëveshje verore.
Fernandes, kapiteni i United, ka një klauzolë lirimi prej 60 milion €, por mosha e tij (31 vjeç) mbetet një pikë shqetësimi për presidentin Florentino Pérez, i cili preferon lojtarë të rinj me potencial dhe vlerë riparimi.
Pas formës së pasigurt këtë sezon dhe mungesave për Kupën e Kombeve të Afrikës për disa lojtarë, Manchester United mund të kërkojë forca të reja në janar, por një transferim i Vinicius pritet të realizohet më shumë gjatë verës.