Vitaminat që ju nevojiten më shumë gjatë stinës së vjeshtës

Vjeshta është një stinë që sjell ndryshime të dukshme në klimë dhe temperaturë, dhe me këto ndryshime rritet edhe nevoja e trupit për vitamina dhe minerale të caktuara për të mbajtur një shëndet të mirë dhe një sistem imunitar të fuqishëm.

Vitamina C: Kjo vitaminë është e rëndësishme për forcimin e sistemit imunitar dhe mbrojtjen nga infeksionet. Frutat si portokallat, limonat, dhe perimet e verdha si speci i verdhë janë burime të pasura me vitaminën C.

Vitamina D: Gjatë vjeshtës, ndriçimi diellor zvogëlohet, ndaj dhe nevoja për vitaminën D rritet. Kjo vitaminë ndihmon në mbajtjen e shëndetit të kockave dhe sistemit të imunitar. Mund të merrni vitaminë D edhe nga ushqimet e pasura me të, si salmoni dhe mishi i kuq i detit, ose nga suplementet.

Vitamina A: Vitamina A është e rëndësishme për shëndetin e syve dhe lëkurës. Perime si karrota dhe brokoli janë burime të mira të vitaminës A.

Vitamina E: Kjo vitaminë është një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në mbrojtjen e qelizave të trupit nga dëmtimi i radikalëve të lirë. Arrat dhe vajrat bimore janë burime të pasura me vitaminë E.

Vitamina K: Vitamina K është e rëndësishme për qarkullimin e gjakut, që do të thotë që është e nevojshme për parandalimin e mpiksjes së tepërt të gjakut. Gjendet kryesisht tek perimet e gjelbërta.

Vitaminat e grupit B: Këto vitamina janë të rëndësishme për funksionimin e përgjithshëm të trupit. Përfshijnë vitaminën B1 (tiamin), B2 (riboflavinë), B3 (niasin), B5 (acid pantotenik), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (acid folik), dhe B12 (kobalamin). Mund t’i gjeni në ushqimet e pasura me karbohidrate të komplekse, si drithërat e plota, si dhe në mish, peshk, dhe perime.

Zink: Edhe pse teknikisht nuk është një vitaminë, zinku është një mineral i rëndësishëm që ndihmon në funksionimin e sistemit imunitar. Mund ta merrni zinkun nga ushqime si mish i kuq, fasule, dhe arra.

Folate: Njihet ndryshe si acid folik, është e rëndësishme për gratë shtatzëna për të parandaluar defekte të lindura të foshnjës. Gjendet në perime të gjelbërta, drithëra të plota, dhe produkte të pasura me acid folik.

Për të siguruar që trupi juaj të ketë mjaftueshëm nga këto vitaminat gjatë vjeshtës, është e rëndësishme të keni një dietë të pasur me fruta, perime, proteina, dhe drithëra të plota.

Nëse keni dyshime për nivelin e vitaminave në trupin tuaj, konsultohuni me një mjek ose dietolog për këshillë dhe, në disa raste, për suplemente vitaminike të përshtatshme.

Gjithashtu, mos harroni se një stili jetese që përfshin gjumë të mirë, ushtrim të rregullt, dhe kontroll të stresit, gjithashtu ka një ndikim të madh në shëndetin e përgjithshëm të trupit tuaj gjatë vjeshtës dhe në çdo stinë të vitit.