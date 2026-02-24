Vjedhje edhe e syfyrit nga nazistët e Lindjes së Mesme

Përshkallëzim i qëllimshëm gjatë Ramazanit: Bastisje, arrestime dhe konfiskime tokash në Bregun Perëndimor
Forcat pushtuese izraelite nisën një operacion bastisjeje dhe arrestimi në agim në Bregun Perëndimor të martën, duke synuar dhjetëra të rinj palestinezë nga zona të ndryshme.
Në qytetin Al-Lubban Al-Sharqiya, në jug të Nablusit, ushtarët pushtues bastisën shtëpitë palestineze dhe arrestuan disa të rinj. Ata gjithashtu shkatërruan pronën dhe vodhën syfyr nga njëra prej shtëpive.
Korrespondenti i Al Jazeera raportoi se forcat pushtuese bastisën gjithashtu qytetin Ya’bad, në jugperëndim të Jenin në Bregun Perëndimor.
Dëshmitarët okularë konfirmuan se bastisjet u përhapën në qytetin Silwad, në lindje të Ramallahut, ku dhjetëra ushtarë u vendosën në lagjet e tij dhe vazhduan operacionet e kërkimit.
Bastisjet përfshinë fshatin Saida, në veri të Tulkarmit, qytetin Ras Atiya, në jug të Qalqilya, Silwad dhe Turmus Ayya, në verilindje të Ramallahut, dhe kampin Aqabat Jabr në Jeriko.
Në Nablus, qindra kolonë sulmuan Varrin e Jozefit në pjesën lindore të qytetit nën mbrojtjen e ushtrisë pushtuese, e cila vendosi një kordon sigurie në zonë.
Bastisje dhe sulme
Forcat pushtuese shkatërruan sipërfaqe të mëdha toke palestineze dhe shkulën pemë ulliri në zonën Jamrour pranë pikës së kontrollit Tarqumiya në perëndim të Hebronit në Bregun Perëndimor, me akte shkatërrimi që shtriheshin në një thellësi prej rreth 70 metrash, dhe në pemë rreth 40 vjeçare, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në pronën palestineze.
Ushtria izraelite sulmoi qytetin Al-Lubban Al-Sharqiya në orën 12:00 të mesnatës dhe filloi bastisjet që janë ende duke vazhduar.
Qyteti, ku jetojnë rreth 4,200 palestinezë, është nënshtruar mbylljeve dhe shtypjeve nga ushtria izraelite që nga fillimi i luftës shfarosëse në Gaza në tetor 2023, me kolonët që sulmojnë hyrjet e tij dhe kryejnë akte vandalizmi.
Përshkallëzim i qëllimshëm
Ushtria pushtuese izraelite vazhdon, si në rastet e mëparshme, të shënjestrojë civilët palestinezë gjatë muajit të Ramazanit, duke bastisur qëllimisht shtëpitë gjatë vaktit para agimit (syfyrit).
Palestinezët thonë se ushtria izraelite ka shtuar bastisjet dhe arrestimet në Bregun Perëndimor që nga fillimi i Ramazanit.
Klubi i të Burgosurve Palestinezë raportoi të dielën se ushtria izraelite ka arrestuar më shumë se 100 palestinezë në Bregun Perëndimor që nga fillimi i Ramazanit.
Sipas shifrave palestineze, numri i të burgosurve në burgjet izraelite ka arritur në më shumë se 9,300, përfshirë 66 gra dhe 350 fëmijë.
Që nga fillimi i luftës në Rripin e Gazës, Bregu Perëndimor ka përjetuar një përshkallëzim që ka rezultuar në vrasjen e më shumë se 1,116 palestinezëve, plagosjen e rreth 11,500 të tjerëve dhe arrestimin e rreth 22,000 personave, sipas shifrave palestineze. /tesheshi