Vlera e pasurisë dhe afërsisë tek Zoti (xh.sh)

Kushdo që mendon se me krahun familjar të tij, apo edhe me pasurinë dhe mallin e tij, mund të jetë më i ngritur te Zoti, le ta lexon ajetin kuranor: “Nuk është pasuria juaj, e as fëmijët tuaj, ata që do të ju afrojnë juve tek Zoti, përveç nëse besoni dhe punoni vepra të mira…”. (Seb’e: 37).

Vëni re, në këtë ajet ka përmendur Zoti dy faktorët kryesorë “afërsinë me njerëz” dhe “pasurinë” që me to njerëzit pothuajse hapin çdo derë të kësaj dynjaje, dhe na ka bërë me dije se këto gjëra nuk funksionojnë para Zotit, përveç nëse kemi besimin dhe veprat e mira.

Zoti na bekoftë me besim të drejtë dhe veprime të vlerësuara!

Nga: Prof. Ekrem Maqedonci