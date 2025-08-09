Vlera e shëndetit dhe kohës

Abdullah ibn Abasi (r.a) transmeton se i Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë:
“Dy begati, shumica e njerëzve i neglizhojnë: shëndetin dhe kohën e lirë”
Çfarë përfitojmë nga hadithi i mësipërm?
1 – Shëndeti dhe koha janë pasuri të çmuara.
2 – Njeriu e kupton vlerën e shëndetit dhe kohës vetëm pasi që i humbet ato të dyja, ose njërën prej tyre.
3 – Shëndeti duhet shfrytëzuar për vepra të mira, adhurim dhe për t’i shërbyer të tjerëve.
4 – Koha e lirë është një mundësi e mirë për të mësuar, për t’u afrur me Allahun dhe për të bërë vepra të mira për jetën e kësaj bote dhe ahiretin.
5 – Njeriu do të pyetet për shëndetin dhe kohën e lirë në Ditën e Gjykimit.
6 – Harxhimi i kohës në argëtime të kota është humbje e një prej begative të Allahut.
Tregimi: Dy dhuratat e Harunit
Haruni ishte një djalë 10-vjeçar që jetonte në një fshat të vogël. Një ditë, gjyshi i tij e thirri dhe i tha:
– Harun, Allahu të ka dhënë dy dhurata të mëdha!
Haruni hapi sytë me kureshtje:
– Dy dhurata? Cilat janë ato, gjysh?
– Njëra është shëndeti yt, – tha gjyshi duke i prekur ballin, – dhe tjetra është koha jote e lirë.
Haruni mendoi pak, por nuk e kuptoi plotësisht.
Të nesërmen, Haruni e harxhoi gjithë ditën duke luajtur lojëra në telefon. Kur erdhi darka, e kuptoi se nuk kishte bërë detyrat, nuk kishte lexuar Kuranin dhe as nuk kishte ndihmuar nënën.
Gjyshi e pyeti:
– Si e kalove ditën?
– U lodha nga loja, por nuk bëra gjë tjetër, – tha Haruni me turp.
Gjyshi buzëqeshi me butësi:
– Shiko, Harun, sot e humbe një nga dhuratat e tua – kohën e lirë. Po të përdorje pak për të mësuar, për t’u lutur dhe për të ndihmuar, do ta kishe mbajtur dhuratën me vlerë. Dhe mos harro, pa shëndet nuk do të mund të bësh asnjë nga këto gjëra.
Haruni vendosi që çdo ditë të përdorte mirë kohën e lirë dhe të kujdesej për shëndetin e tij, sepse tani e dinte se ishin dhuratat më të mëdha që Allahu i kishte dhënë.
Mesazhi i tregimit: Koha e lirë dhe shëndeti janë dy dhurata të çmuara nga Allahu. Nëse nuk i përdor mirë, ato ikin dhe nuk kthehen më.