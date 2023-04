Volkswagen nuk planifikon të vazhdojë me prodhimin e versioneve të reja Golf me motor me djegie

Volkswagen nuk planifikon që të zhvillojë një gjeneratë të re me motor me djegie të veturës së saj legjendare Golf.

Kjo është bërë e ditur nga shefi i markës Thomas Schaefer të dielën, teksa ka folur për revistën gjermane të veturave, Automobilwoche.

Me këtë shënohet edhe fundi i linjës së një veture e cila shitet që nga viti 1974.

Kështu, Golf 8, model i cili është aktualisht në prodhim, do të jetë versioni i fundit i motorit me djegie të makinës “hatchback”, me një seri më shumë përditësimesh që priten vitin e ardhshëm.

“Me atë përditësim, vetura pritet që të jetë në prodhim deri në fund të dekadës. Pastaj duhet të presim dhe të shohim se si zhvillohet ky segment”, deklaroi Schaefer. “Nëse bota zhvillohet krejtësisht ndryshe nga sa pritej deri në vitin 2026 ose 2027, ne mund të zhvillojmë një veturë krejtësisht të re – por nuk mendoj se do të ndodhë. Deri më tani kjo nuk pritet”, shtoi ai ndër të tjera, shkruan Reuters

Vendimi i Volkswagen për të mos investuar në përmirësimin e Golfit, veturës e cila për shumë dekada ishte modeli më i shitur në Evropë, është një shënues i ndryshimit të investimeve nga prodhuesi i veturave nga riorganizimi i motorëve me djegie në uljen e kostos së veturave elektrike.

Marka Volkswagen, pjesë e Volkswagen Group, synon që deri në vitin 2030 veturat e saja të shitura në Evropë të jenë 80 për qind modele elektrike, ndërsa në tregun e Amerikës Veriore ato të përbëjnë 55 përqindëshin e veturave të shitura, ndërsa deri në atë kohë ata synojnë që modelet elektrike të përbëjnë 50 për qind të shitjeve globale.

Prodhuesi gjerman i veturave planifikon që të mbajë emrin Golf për një model elektrik të ardhshëm, por që Schaefer bëri të ditur se modeli më i hershëm ka të ngjarë që në treg të dalë në vitin 2028.

Marka gjermane do të lansojë 10 modele të reja elektrike deri në vitin 2026, duke përfshirë një veturë elektrike me bateri, çmimi i të cilave do të jetë nën 25,000 euro (27,000 dollarë).