Volkswagen po zhvillon një Golf të ri në bashkëpunim me një prodhues amerikan

Hatchback i ri kompakt, Volkswagen do të jetë një automjet ekskluzivisht elektrike dhe do të ndërtohet në platformën e ardhshme të Sistemeve të Shkallëzueshme (SSP).

Disa javë më parë, VW dhe prodhuesi amerikan, Rivian nisën një sipërmarrje të përbashkët prej 5.8 miliardë dollarësh për të dizajnuar arkitekturën elektrike dhe softuerin për veturat e gjeneratës së ardhshme. Golf 9 ndoshta do të jetë automjeti i parë në atë platformë.

Duke folur për Automotive News, CEO i Volkswagen, Thomas Schafer konfirmoi se VW ka nevojë për ndihmën e Rivian për të punuar në një ndryshim rrënjësor të konceptit të makinës së saj ikonë.

“Ne vendosëm të krijojmë një automjet të përcaktuar me softuer. Kjo do të ndodhë me Rivian dhe sipërmarrjen e përbashkët”, pohoi Schafer.

Në këtë mënyrë, në një farë mënyre, Volkswagen konfirmoi se ka nevojë për ndihmë në zhvillimin e platformave elektrike. Volkswagen Golf i ri do të dalë në treg në vitin 2029.

Meqenëse Golf 9 nuk do të dalë në treg për katër vitet e ardhshme, VW ka ende shumë kohë për të përmirësuar kompaktin elektrik aktual ID.3.

Një version i ridizajnuar tërësisht me harduer më të mirë dhe një brendshme me cilësi më të lartë me më shumë butona fizikë vjen në vitin 2026.

Ardhja e Golfit të ri në pesë vjet ndoshta do të rezultojë në fundin e prodhimit elektronik ID.3. Gjithashtu, Golf 8 do të qëndrojë në prodhim deri në vitin 2035. Pra, golf që përdor benzinë, naftë dhe sisteme hibride.