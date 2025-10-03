Volvo fillon prodhimin e modelit elektrik për tregun evropian

Volvo ka njoftuar se ka filluar prodhimin e modelit tërësisht elektrik ES90 për tregun evropian dhe veturat tani po dalin nga linja e montimit në qytetin Chengdu të Kinës.
Shitjet e Volvo ES90 pritet të fillojnë “më vonë këtë vit” dhe pas debutimit evropian, modeli elektrik do të shfaqet edhe në disa nga vendet kryesore në rajonin e Azi-Paqësorit, megjithëse ende nuk është specifikuar se në cilat.
ES90 pozicionohet si një “veturë për të gjitha rastet”.
Ai bazohet në platformën elektrike SPA2, e cila përdoret edhe nga SUV EX90, dhe do të jetë i disponueshëm në tre versione.
Më shumë detaje do të bëhen publike së shpejti.