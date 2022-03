Vuani nga kanceri?

Hithra, bima më e mirë e sezonit. Hithra është një bimë e egër barishtore që në kërcellin e në gjethet e saj të dhëmbëzuara ka një push të imët djegës dhe që përdoret si bimë mjekësore ose për ushqim e çaj. Të gjithë ne shqiptarët e njohim në gatim këtë lloj bime.

Edhe më herët hithrat janë përdorur për të kuruar disa probleme shëndetësore, megjithatë deri tani nuk ka pasur mjaftueshëm të dhëna shkencore që të vërtetojnë nëse janë efikase ose jo.

Pas studimeve është konkluduar se hithrat përmbajnë ingredientë që mund të ulin inflamacionin. Hithrat mund t’i gatuani si sallatë, me vaj ulliri e limon, në byrek, supë apo salca të shijshme që shoqërojmë mishin ose peshkun.

Mos anashkaloni pa bërë ndonjë ushqim, çaj, pije apo edhe maska të freskët me hithra. Hithra është e pasur me hekur, kalium, magnez dhe vitaminat A, B, E, D dhe K. Ky kombinim sigurisht që do t’iu japë fuqi dhe do t’iu ndihmojë të luftoni kundër lodhjes pranverore.

Konsumojeni atë gjithashtu në rastet kur keni avitaminozë, gjakderdhje, dhimbje menstruale apo probleme me stomakun. Çaji i hithrës pa problem mund ta zëvendësojë kafen e mëngjesit. Kjo pije konsumohet edhe për detoksikimin e organizmit si dhe për dobësim.

Nëse vendosni më shumë hithër në menynë tuaj të përditshme, atëherë do të fitoni një pamje më të freskët. Hithra është efikase për anemi, qarkullim të dobët të gjakut, diarre, astmë, kancer, shërimin e plagëve dhe probleme të tjera.