Walker arrin marrëveshje me Milanin

ipas raportimeve në Itali, Milani ka rënë dakord për kushtet personale me Kyle Walker, i cili tashmë ka kërkuar të largohet nga Manchester City në janar. Negociatat kanë nisur prej disa ditësh dhe mbrojtësi duket se preferon “San Siron” ndaj alternativave të tjera, përfshirë edhe Ligën Pro Saudite.

Tani “Calciomercato” pretendon se Walker ka rënë dakord për kushtet personale me kuqezinjtë, gati për të nënshkruar një kontratë deri në qershor 2027 me një vlerë totale prej 8 milionë euro neto.

Ideja do të ishte që anglezi të ndërpresë kontratën e tij me Manchester Cityn me pëlqim reciprok, duke e lejuar atë të bashkohet me Milanin si lojtar i lirë.

Ekzistonte çështja e të pasurit vetëm një vend për lojtarë jashtë Bashkimit Evropian në skuadër, por tani që Milani duket se ka gjasa të humbasë garën për Marcus Rashford ndaj Barcelonës ose Borussia Dortmundit, kjo nuk është më një shqetësim.

Walker mbush 35 vjeç në maj dhe luan kryesisht si mbrojtës i djathtë, megjithëse ai mund të përdoret më shumë në mbrojtjen qendrore nën drejtimin e trajnerit të ri Sergio Conceicao.

Ai ka 93 paraqitje për Anglinë dhe Manchester City pagoi 52.7 milionë euro për ta transferuar atë nga Tottenham Hotspur në vitin 2017.